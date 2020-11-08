Алена Косторная смогла все, что задумала Фото: REUTERS

Завершился прокат короткой программы на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани среди женщин. Главной интригой соревнований была дуэль Косторной и Трусовой, которые вдвоем ушли от Тутберидзе к Плющенко. Были в задумках и сюрпризы от Этери. И девочки не подвели.

В первой разминке особенных сюрпризов не было. Успешнее всего здесь выступила Елизавета Нугуманова. Вторую разминку ждали все зрители. И фигуристки удивляли. В целом, результаты получились вполне ожидаемые. Тройка лидеров оказалась ровно такой, как и планировалось.

Александра Трусова не слишком чисто исполнила свой первый тройной аксель. Пока что этот сложный элемент чисто дается спортсменке исключительно на тренировках. А вот в выступлениях все получается не так гладко. Зато и дорожки, и вращения оценили на четвертый уровень - Трусова значительно подросла за год.

Предпоследней вышла на лед Алена Косторная. Зрители соскучились по девушке и это чувствовалось по аплодисментам. Для Алены это был первый этап в этом году и она продемонстрировала очень красивую и зрелую программу под музыку Билли Айлиш. Кстати, свою произвольную она до сих пор держит в секрете, так что 9 ноября поклонников ждет сюрприз.

Финальные результаты

В итоге разрыв у девушек оказался очень небольшим: Косторная на первой строчке с 78,15 баллов, Александра Трусова набрала 77,42 и пока занимает второе место. На первом - Майя Хромых, у нее 76,89 баллов.

Произвольная программа стартует в 17.55. 9 ноября. На пятки троице никто не наступает - у ближайшей соперницы Софьи Самодуровой около 67 баллов. Так что скорее всего в произвольной девушки будут делить медали между собой. Напомним, что Саша Трусова намерена исполнить четыре четверных прыжка.