Медики настаивают: пренебрегать масочным режимом нельзя! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают выявлять все новых заболевших ковидом, ежедневно проводится более 9 тысяч тестов, и около двух сотен из них стабильно оказываются положительными.

Рекорд прошедшей недели - 190 вновь выявленных фактов за сутки, эта цифра в регионе впервые зафиксирована 7 ноября. На следующий день стало известно о 188 новых ковидных пациентах. С начала пандемии в регионе выявлено 17 456 случаев заболевания коронавирусом.

От него скончались 324 человека, выздоровели - 15 328 человек, в настоящее время под медицинским наблюдением остаются 166 ковидных больных.

На утро 8 ноября почти половина всех выявленных пациентов с COVID-19 за сутки - это жители Самары. На втором месте по числу зараженных (15 человек) - Тольятти, на третьем - Кинель-Черкасский район (10 человек). Каких-либо комментариев о том, чем вызвано резкое увеличение числа заболевших в этом районе, ни медики, ни оперативных штаб пока не дают.

При этом 79,2% заболевших за сутки в Самарской области - это пациенты, у которых сначала подозревают ОРВИ и грипп, а анализы позже подтверждают у них COVID-19. Число контактных больных и людей, которые больны, но не имеют никаких проявлений болезней, со временем значительно уменьшилось.

Чтобы попытаться сдержать распространение вируса, в регионе продолжают обрабатывать общественные пространства хлорсодержащим раствором - однако возможно это, только пока держатся плюсовые температуры. После того, как на улицах установится стабильный "минус", дезинфицировать будут лишь помещения изнутри: туалеты, аттракционы с закрытыми кабинками в парках и так далее.

В регионе продолжает действовать масочный режим. Медики раз за разом напоминают жителям Самарской области: маски, перчатки и санитайзеры помогут уменьшить риск заболеть коронавирусом, поэтому пренебрегать ими нельзя.