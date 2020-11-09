"Нам нечего есть, а мародеры уже разбирают наш дом": откровения погорелицы из Самары, которая пытается выжить после пожара

Жильцы дома на Пионерской рассказали об ужасах жизни погорельцев Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Остаться на пепелище, в одночасье потерять все, что наживалось в течение долгих лет, стоять и смотреть, как в пляске огня исчезает вся жизнь... Оказаться жертвой пожара - один из самых огромных кошмаров любого человека. Наша героиня - жительница сгоревшего дома на Пионерской в Самаре - испытала на себе все ужасные последствия такого ЧП. И рассказала журналисту КП-Самара, каково это быть погорельцем, чего стоят попытки начать жизнь заново и кто страшнее всего для жертв пожара.

"День рождения на пепелище"

Для Татьяны и ее семьи ноябрь 2020 года начался с настоящей трагедии. В ночь на 2 ноября женщину, ее сына и дочь разбудили странные звуки. Татьяна нехотя встала с кровати, выглянула в окно и оцепенела: под окнами уже плясал огонь на развалинах сарая. Женщина молниеносно кинулась в комнату к детям, по дороге натягивая джинсы.

- Мы выскочили на улицу буквально за минуту, я хотела вывести детей. Мы с Настей успели накинуть куртки, схватили документы, что под руку попало. Кирилл - сын - выскочил без куртки, взял только гитару. Мы надеялись, что сейчас еще вернемся. Но буквально за пару секунд огонь перекинулся на дом, все вспыхнуло мгновенно, как облитое бензином. Мы больше не могли попасть в свою квартиру. Мы просто стояли и смотрели, как догорает все, что было нам дорого. Было очень холодно, мы с дочкой бегали пить чай к бабушке-соседке через дорогу, а сын просто не сходил с места, - с ужасом вспоминает события той ночи Татьяна.

Ее муж 1 ноября был на работе - он трудится сутками. Уйти - невозможно. Все, что ему оставалось, слушать рассказы жены и детей по телефону, слушать треск горящего дерева и не верить...

- Он пришел только утром, уже для того, чтобы увидеть пепелище, обугленные стены, черные провалы окон. Все наши вещи пострадали: что-то от огня, что-то от воды. 2 ноября у сына был день рождения - 16-летие. Никто не думал, что отпразднуем мы его именно так.

Развалины теперь привлекают мародеров

Жизнь с чужого плеча

- Я думаю, что осознание того, насколько все плохо, пришло далеко не сразу. Ночь была настоящим кошмаром - мы просто стояли, смотрели, как работают пожарные. Не все соседи были дома. Семейная пара, которой принадлежал сарай, где начался пожар, ездила забирать дочь. Получается, что в этот момент никого не было дома абсолютно. В сарае не было ни проводки, ничего огнеопасного. Мы стояли и обсуждали, откуда взялся огонь, вспоминали, что происходило. Все делились своими предположениями - мы сразу начали подозревать поджог. Эти разговоры как будто вытесняли мысли о том, что происходит. А еще волнами накатывали мысли, что кому-то еще хуже: например, вернувшиеся позже соседи не смогли спасти даже документы, вообще ничего.

Семьи - в том числе Татьяна с мужем и детьми - остались буквально на улице. В числе погорельцев оказались актеры театра драмы - им выделили служебное жилье. Соседка Татьяны Ольга призналась. что их с мужем приютили знакомые - буквально дали место ночевать. Наша героиня с семьей оказалась в гостях у той сердобольной бабушки с дома напротив - семье из четырех человек выделили одну комнату и это оказалось настоящим везением.

- Привыкать к такой жизни сложно. Все время кажется, что вот проснешься - и все по-другому. А потом снова начинается очередной день кошмара. В первые дни с нами поделились какой-никакой одеждой. Но у нас нет совсем ничего- ноутбука, оргтехники для школы и колледжа, холодильника, стиральной машинки, совсем ничего. Это сложно описать: ты живешь, привыкаешь к привычному существованию. На тумбочке лежит любимая книжка, вокруг - милые сердцу вещи, утром ты идешь в свой душ, пользуешься какой-то косметикой, надеваешь любимый халат и тапочки. И вдруг ты оказываешься почти на улице, вещи - с чужого плеча, вся жизнь с чужого плеча....

"Мы плачем, а мародеры уже рыскают по останкам дома"

- Нам помогают - если кто-то узнает о нашей беде, старается что-то предложить, свои услуги. Но самым страшным откровением для нас стало желание растащить наш дом. Еще угли не остыли. Через два дня после пожара, ночью - соседка Ольга поехала туда. Было около полуночи. Она приезжает с мужем - а там какие-то люди подъехали на газели и вынимают оконную раму. Она закричала - вы что творите, мы тут еще живем. А они невозмутимо: ну а мы вот на металлолом хотим сдать. Одних прогнали, обходят дом - вторая газелька стоит. И ухмыляются: "А мы просто фотографироваться приехали".

Мы не знаем что делать. Когда оказываешься в такой ситуации, не видишь вариантов. Пойти в полицию? Сторожить ночами? Понимаете, мы же не знаем, что осталось. Может быть, какая-то вещь уцелела. Любимый браслет. Игрушка. Что-то еще. У нас же просто нет ничего. Устраиваем раскопки, ищем бриллиант в горе земли и мусора. А нас постоянно стремятся опередить. И это шок.

Еще материальная помощь. В первый же день на встрече с администрацией города нам объяснили - мол, подадите документы и получите. Сколько - никто не сказал. До сих пор денег не получил ни один человек. Мы с Ольгой после встречи в первый день пошли в этот центр, куда нужно обращаться. А у них пандемия, работа по записи. Плюс собрать документов нужно десятки, то есть это не быстро. А нам сейчас деньги нужны, буквально в эту минуту. Почему нельзя сделать упрощенную процедуру для людей в беде? Непонятно.

Здесь жили счастливые люди Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Обещали выкупить квартиры. Теперь жить негде

Дому, в котором жила Татьяна и ее семья, 100 лет или больше. деревянный, старинный, стоял на берегу реки Самара - уже на отшибе. Ветхий, давно бы расселить, но в программу он никак не попадал. А люди уже давно боялись: сожгут.

- Мы жили далековато от всех. И подход к забору снизу, от реки. Постоянно кто-то ходит. Мы все понимали, опасались.Но за всем не уследишь. Тем более в этом году нам сказали: будем расселять дом, нужна эта земля под строительство дороги от Фрунзенского к Южному мосту. Федеральный проект, деньги есть. Готовьтесь. Мы готовились, ждали оценку. Последний разговор состоялся буквально за три дня до пожара. Нам сказали, ждите весны, подпишут все документы и придут к вам оценщики. Отдадим деньгами, купите квартиру на свой вкус. И все. Дальше был огонь. Теперь нам говорят: мол, дом в программу по ветхому жилью не был включен, с министерством транспорта связывайтесь сами - но и им мы зачем сейчас нужны? Город только предлагает маневренный фонд - на два года, съемные квартиры по сути. И знаете какие? Озерный. А это - недостроенные дома, вдали от цивилизации, без транспорта, без социальной инфраструктуры. Это не жизнь. Остается одно - доказать что это был поджог. Об этом даже сами пожарные говорили. И вот в слежении за этим теперь вся наша жизнь. Потому что о таком будущем думать хотя бы приятно. Куда же нам деваться большой семьей с нашими доходами неизвестно. Детям сейчас в школу идти, уроки делать - все в одной комнате. Да и как долго нас будут терпеть - неизвестно.

Татьяне и ее семье можно помочь. Материальную помощь - если есть такая возможность - можно перечислить на карту:

4817760118268808 - Татьяна Бунина (Сбербанк).

Мы же надеемся, что решение для ожидавших расселения семей найдется и в городской или областной администрации. А если версия с поджогом подтвердится, виновных накажут.