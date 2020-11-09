В свой день рождения Сбербанк дарит подарки

Председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко рассказал о грядущем празднике

В ноябре 2020 года Сбербанк, недавно проведший ребрендинг, в третий раз в своей истории проведёт «Зелёный день»— акцию скидок и специальных предложений для населения и бизнеса от банка, компаний экосистемы Сбера и его партнеров. Как пройдет «Зеленый день» в этом году и чем он запомнится, рассказал председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

- 12 ноября Сбербанк будет отмечать свой день рождения. Если не ошибаемся, в прошлые два года в честь праздника проводились специальные акции?

- Этот год не будет исключением. Три года назад Сбербанк изменил традиционные представления о праздновании дня рождения: в этот день подарки дарят не нам, наоборот, их дарим мы. Сбер проводит акцию «Зеленый день», которая позволяет жителям России приобретать финансовые и нефинансовые услуги Сбера на особых условиях. Итоги прошлых лет показали, что клиентам понравилась наша идея и они активно участвовали в «Зеленом дне». Уверен, что и в этот раз каждый сможет найти для себя интересные предложения.

- Расскажите, что ждать на «Зеленый день» в этом году?

- В этом году «Зелёный день»пройдет 11 и 12 ноября для частных клиентов и с 11 по 17 ноября для наших корпоративных клиентов. Список предложений по сравнению с предыдущими акциями существенно расширится, учитывая интенсивное развитие экосистемы Сбера, которая теперь включает в себя десятки различных компаний и сотни сервисов для решения ежедневных задач населения и бизнеса. В частности, в этот раз в акции будут участвовать такие новинки как приставка SberBox и подписка СберПрайм. Кстати, сам недавно приобрел SberBox – очень удобно, плюс нравится детям. В «Зеленый день» на приставку будет распространяться спецпредложение – думаю, что это многих заинтересует.

- Можете уже раскрыть какие-то акции по банковским продуктам?

- В «Зелёный день» можно будет приобрести квартиру со скидкой, если уже есть одобренная ипотека в Сбербанке. Дисконт будет применяться на некоторые ЖК, ознакомиться с предложениями и забронировать квартиру можно будет на сайте ДомКлик 11-12 ноября, размер скидки будет указан на карточке ЖК. Я считаю, что это очень актуальная история для тех, кто хочет улучшить свои жилищные условия.

- А в части экосистемы Сбера?

- Здесь, однозначно, выделю специальное предложение по подписке СберПрайм. Я подключил себе ее после СберКонф пробно за 199 рублей в месяц. И если раньше я отдельно платил за подписку в Okko, музыкальные сервисы, которыми пользуются дети, то теперь в одной подписке я получаю целый комплекс предложений. Плюс в нее входят скидки на заказы в Delivery Club – 10% на 10 заказов в месяц – в общей сумме за месяц это ощутимая экономия с учетом цены подписки. Также это бонусы при доставке в СберМаркет, скидки на поездки в такси Ситимобил. В «Зелёный день» подписку СберПрайм можно будет приобрести на два года вперед, действительно, по уникальной цене. Очень рекомендую обратить внимание на это предложение.

- Кроме продуктов банка и экосистемы Сбера, как и прежде в акции наверняка будут участвовать и ваши партнёры?

- Всё верно. В этом году в акции участвуют 170 федеральных и региональных компаний и брендов из разных областей торговли и сферы услуг. В частности, «Дочки-Сыночки» предоставят скидку до 20% на одежду и обувь; Xiaomi — до 24% на смартфоны; McDonald’s — специальный сет за 99 рублей; «Детский Мир» — дополнительную скидку от 10 до 25% на популярные товары; «Эльдорадо» — скидку до 30%. Среди региональных партнеров Поволжского банка Сбербанка специальными предложениями порадуют «Много мебели», которые предоставят скидку по промокоду на мебель для дома, и DutyBox — дисконт до 10% на стартовый набор бытовой химии.

- Насколько активно россияне участвуют в этой акции?

- К нашей акции уже традиционно присоединяются миллионы людей по всей стране. Так, в прошлом году «Зелёный день» стал не только самой массовой акцией банка, но и одной из наиболее массовых в стране. Сайт акции посетили 7,1 млн уникальных пользователей, на страницы компаний экосистемы Сбера и его партнеров из разных сфер бизнеса было совершено 800 тысяч переходов. Индивидуальные предложения и промокоды со скидками получили свыше миллиона клиентов. При этом многократно выросло число обращений за банковскими продуктами. За два дня Сбербанком было обработано большое количество кредитных заявок – более 760 тысяч.

- А будут ли в этом году специальные предложения для бизнеса?

- Конечно. Как я уже говорил ранее, для бизнеса акция будет длиться целую неделю — с 11 по 17 ноября. Условия пока раскрывать не буду, скажу только, что Сбербанк приготовил предложения по финансовым продуктам и сервисам, и, конечно же, специальные акции от компаний нашей экосистемы. Подробности и все акционные предложения можно будет 11 ноября найти на сайте www.sber.ru/179/.