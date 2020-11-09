Алексея И. искали два месяца, финал его поисков удивил многих Фото: соцсети

Отсутствие информации пугало

Когда пропал 16-летний Алексей И. не многие верили в то, что он вернется живым. Юноша 7 сентября заявил родным, что идет в поликлинику и бесследно исчез. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», а оперативники искали парня на заброшенных территориях, не исключая, что случилось непоправимое. К счастью, закончились поиски благополучно.

Переживали за мальчика не случайно. У него есть проблемы с задержкой психического развития и родственники боялись даже предположить, куда мог забрести девятиклассник из школы «Преодоление» и как он справится один на улице. Не добавил оптимизма и лучший друг Леши — он его не видел, о местонахождении ничего не знает.

Волонтеры «ЛизаАлерт», полиция, следователи, простые добровольцы — все искали подростка, но безрезультатно. Изучение камер наружного наблюдения с мест, где мог находиться потерявшийся ребенок, ничего сыщикам не дало.

Розыск продолжался два месяца, отсутствие информации пугало. Лишь несколько дней назад, 4 ноября, обстоятельства поменялись в лучшую сторону.

Бродяга в неопрятной одежде

— Сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили молодого человека неопрятного внешнего вида, который показался им подозрительным. Его отвезли в отдел для установления личности и оказалось,что это Алексей, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Но где же странствовал школьник? Как он выживал? Ответы на этот вопрос удивили всех. История Леши похожа на какой-нибудь детский приключенческий роман или фильм.

— После ссоры с бабушкой, он выключил телефон и через Завод имени Масленникова спустился к Волге. Последний сигнал мобильного был в тех краях, поэтому правоохранители обследовали территорию ЗИМа, — продолжает наш собеседник. — По берегу он дошел до Красноглинского района, переночевал в заброшенном гараже, потом этой же дорогой вернулся и жил в заброшенном сарае на Мичурина. Говорит, что думал о смысле жизни.

«Вечерами он смотрел на окна бабушкиной квартиры»

На людях И. старался не появляться. Покидал свое убежище только в определенное время суток:

К счастью, мальчик вернулся живым и здоровым Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

— На улицу выходил по ночам, питался на помойке около супермаркета. От полиции и посторонних прятался. Вечером он смотрел на окна бабушкиной квартиры. На мусорке же он нашел теплую одежду, в ней его и заметили ППСники.

Сейчас жизни и здоровью Алексея И. ничего не угрожает. Преступлений в отношении него никто не совершал. По факту произошедшего проводится проверка, а с родными юного самарца проведена профилактическая беседа.

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По факту исчезновения Алексея И. возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках расследования правоохранители изучают камеры наблюдения и заброшенные территории (подробности)