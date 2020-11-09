Тольяттинцы закрывают первый круг домашним матчем ФОТО: ФК "Акрон" Фото: соцсети

Прогноз на матч «Акрон» — «Волгарь» — 2-1.

11 ноября 2020 года «Акрон» из Тольятти принимает на своем стадионе «Кристалл» в Жигулевске астраханский «Волгарь». Мачтем 21 тура ОЛИМП-ФНЛ команды закрывают первый круг и намерены набрать очки.

Хозяева в субботу впервые сыграли дерби Самарской области против «Крыльев Советов». Результат не самый приятный — 0-3. В этом же поединке Игорь Пикущак потерял двух футболистов — красные карточки получили Квеквескири и Киреев. Но есть и положительные моменты. Так, за команду дебютировал голкипер Юрий Нестеренко. Несмотря на три пропущенных мяча он сыграл здорово и попал в сборную тура. В предстоящей встрече клуб из Автограда намерен исправить ситуацию и заработать три очка, чтобы, для начала, постараться уйти с 18 места. Правда, выше 17-го подняться не получится — отрыв пять баллов.

«Волгарь» в минувший уикенд удивил многих. Они в родных стенах одолели грозное московское «Торпедо», которое до этого выдало внушительную победную серию. Снова отличился нападающий Дмитрий Воробьев. Форвард забивает четвертую игру подряд, это его уже 10 гол в сезоне. Останавливаться Дмитрий не собирается, и защитникам нужно быть с ним внимательнее. Коллектив Виталия Панова сейчас на 13 строчке. Им тоже нужно подниматься вверх, поэтому гости постараются выступить удачно.

Букмекеры считают, что противостояние будет напряженным. «Волгарю» отдают небольшое предпочтение, средний коэффициент на них — 2,37. На ничью — 2,85. На красно-черных — 3,09.

Рассудит соперников Сергей Чебан из Москвы. Поединок на стадионе «Кристалл» начнется в 16:00 по самарскому времени в среду 11 ноября.