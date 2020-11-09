Назад в будущее: на поля Самарской области возвращается безводный аммиак

Незаслуженно забытую технологию внесения удобрений внедряют в Елховском районе аграрии ООО «Борма».

Лишь самый дремучий обыватель сегодня полагает, что земледелие – занятие по принципу «посадил - собрал». В сельском хозяйстве такой подход давно не актуален: сегодня это отрасль, в которой без высокотехнологичных решений конкурентоспособности не достичь. Использование элитных семян, современной техники и минеральных удобрений позволяет получать рекордные урожаи тем, кто идет в ногу со временем. Таким хозяйствам как ООО «Борма», выступившее в агрохолдинге «Зерно Жизни» пилотной площадкой по применению безводного аммиака.

В этом году аграрии внесли это минеральное удобрение под будущую кукурузу и яровую пшеницу. Безводный аммиак обогатит почву необходимым для жизни растений азотом, поможет бороться с сорняками и вредителями, а также принесет хозяйству немалую экономию – по сравнению с селитрой применение аммиака обходится в 1,6 раза дешевле. Безводный аммиак, несмотря на название – это все же жидкость с высокой плотностью азота, которая при попадании в землю превращается в газ.

- Эта особенность дает еще одно преимущество по сравнению с твердыми гранулированными удобрениями – газ равномерно распределяется по почве во все стороны, тогда как гранула падает вниз и не всегда доносит полезные свойства до растений, - поясняет главный агроном ООО "Борма" Владимир Вершинин. – Внедрение новой технологии подкормки должно повысить урожайность всех сельскохозяйственных культур. Проверим на кукурузе и зерновых!

В том, что успех определяет непрерывное развитие, на предприятии убедились на своем опыте. «Борма» попала в агрохолдинг «Зерно Жизни» группы компаний СИНКО в 2008 году, имея за плечами многолетнюю неудачную историю. Долгие годы хозяйство пыталось выжить, занимаясь то молочным, то мясным животноводством, совмещая его с возделыванием 2,5 тысячи гектаров полей. Но лишь полностью сосредоточившись на земледелии, «Борма» встала на ноги. Сегодня предприятие обрабатывает почти 15 тысяч гектаров. Успешно освоенные нулевая обработка почвы, космическая ГЛОНАСС и умная сельхозтехника позволяют бить рекорды по намолотам не только в районе, но и в агрохолдинге «Зерно Жизни». В хозяйстве уверены: жидкий аммиак позволит еще больше упрочить лидерские позиции. Эту технологию ученые разработали еще в 80-ых годах прошлого столетия. По значимости и эффективности она сопоставима с внедрением нулевой технологии обработки почв, которая тоже не так давно триумфально «вернулась» в земледелие.

- В сельском хозяйстве долго стоять на месте опасно – «упадешь», - считает генеральный директор ООО «Борма» Николай Рогов. - Поэтому мы стараемся развиваться. Посмотрим, какие результаты получим от внесения безводного аммиака, какую экономию. Уверен, что мы на правильном пути.