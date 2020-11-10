«Для пятерок»: новокуйбышевские нефтепереработчики помогли школьникам с канцелярией

Полезные подарки не только поднимают настроение, но и помогают лучше учиться. Фото АО «НК НПЗ»

В последнее время трудно строить планы, загадывать наперед. Пандемия бесстрастно вносит коррективы не только в глобальную экономику и политику, но и в жизнь каждого человека. В это трудное время особенно возросла роль социально ответственных предприятий, позволяющих своим работникам с уверенностью смотреть в будущее. Роль такого гаранта выполняет Новокуйбышевский НПЗ (входит в состав крупных промышленных предприятий НК «Роснефть»). Придерживаясь принципов высокой социальной ответственности, ПАО «НК «Роснефть» уделяет особое внимание созданию благоприятной социальной среды и на предприятиях, и в регионах присутствия. Традиционно НК НПЗ оказывает поддержку городскому здравоохранению, образованию, благоустройству и другим сферам, определяющим уровень жизни земляков.

«Нефтяная» канцелярия

Но помощь не всем нужна одинаково - кому-то она более необходима. Как семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и живущим в новокуйбышевской социальной гостинице «Доверие». Работники НК НПЗ вышли с инициативой помочь этим родителям обеспечить детей всем необходимым для школы. На предприятии была объявлена акция «Для пятерок», в ходе которой нефтепереработчики собрали большие наборы всевозможных красочных канцтоваров: тетрадей, альбомов, ручек, фломастеров, карандашей, развивающих книг и много-много всего необходимого школьникам. Все это молодые специалисты предприятия передали в социальную гостиницу.

- Традиционно заводчане помогают нам собрать в школу первоклашек - дарят им портфели, - рассказала директор территориального центра помощи семье и детям Лариса Головкина. - Сейчас Новокуйбышевский НПЗ передал наборы канцтоваров дошколятам, которые ходят в подготовительные классы, и ребятишкам из начальной школы. Помощь нефтепереработчиков, особенно в такое трудное время, пришлась очень кстати. По словам Ларисы Владимировны, завод всегда держит Центр помощи семье и детям в зоне своего особого внимания. Без него не обходится ни один детский праздник - будь то День защиты детей или День знаний. А на прошлый Новый год нефтепереработчики исполнили самые заветные мечты ребят, которые получили все, что загадали - от велосипедов до ноутбуков. Центр же использует по назначению - для помощи горожанам, попавшим в трудную жизненную ситуацию - нужный подарок, полученный от нефтяников - легковой автомобиль.

Там, где нужнее

Еще один приоритет НК НПЗ - здоровье горожан. Заботясь о нем, предприятие оказало Новокуйбышевской центральной городской больнице благотворительную помощь на приобретение дорогостоящего оборудования - аппаратов для лечения болезней почек и диагностики желудочно-кишечного тракта. На средства нефтяников медики закупили современный аппарат «искусственная почка» японской фирмы «НИККИСО КО ЛТД» и видеогастроскоп с видеостойкой производства фирмы SonoScape. Диагностические исследования, проводимые с помощью данного аппарата, помогают своевременно выявлять заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе онкологические, на ранней стадии заболевания.

Не остался завод в стороне и в решении главной на сегодняшний день проблемы - помощи людям, пострадавшим от коронавирусной инфекции. Чтобы врачи могли оперативно добираться до пациентов, предприятие по просьбе городской администрации выделило медикам микроавтобус Peogeot. Два водителя НК НПЗ работают по 12 часов, а иногда и больше, помогая врачам принять до 60 вызовов за смену.

Традиция быть полезным

В прошлом году поддержку завода получили национальной парк «Самарская Лука» - на реализацию природоохранного проекта, стадион «Нефтяник» - на проведение ремонтных работ, и детский сад «Колокольчик» - на укрепление материально-технической базы.

С 2018 года в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Самарской области и ПАО «НК «Роснефть» на территории Новокуйбышевска реализуется два масштабных социально значимых благотворительных проекта: реконструкция детского сада №33 «Буратино» (ул. Гагарина, 11) и строительство школы (ул. Миронова, 11).