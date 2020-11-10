Плюс четыре гектара: под Тольятти продолжают восстанавливать лес

Химики помогают восстанавливать тольяттинский лес с 2012 года. Фото КуйбышевАзот.

На прошлой неделе россияне праздновали День народного единства. Законный выходной каждый использовал по своему усмотрению – для поездки на дачу, встречи с друзьями, отдыха в кругу семьи. Тольяттинские химики провели его с пользой не только для себя, а для всех земляков, для нынешних и будущих поколений. 4 ноября работники КуйбышевАзота вышли на посадку леса. В этот день в восстановлении зеленых «легких» города также приняли участие волонтеры ТГУ, представители общественных организаций и просто неравнодушные горожане.

Традиционная осенняя посадка из-за долгого бабьего лета в этом году сместилась с октября на ноябрь – когда влажность почвы и температура воздуха достигли оптимальных значений. Туманным праздничным утром участники акции собрались на территории лесничества, где их уже ожидали «новоселы» - хрупкие двухлетние сеянцы берез и сосен «ростом» всего-то 10-15 см. Тысячи деревцев высаживали «вперемешку». Как отмечают специалисты, смешанный лес, в отличие от рощ и боров, снижает пожароопасность. Чтобы превратиться в молодой лесок, сеянцам потребуется 15-20 лет.

На этом пустыре через 15-20 лет будет шуметь молодой лес. Фото КуйбышевАзот.

- Мы часто принимаем участие в таких «посадочных» акциях, - рассказал председатель совета молодых специалистов ПАО «КуйбышевАзот» Максим Гаврилков. – Никого не приходится уговаривать.На этот раз свои коррективы внесли коронавирус и ограничение по количеству участников, поэтому не все желающие смогли принять участие в мероприятии. Мы сажали деревца недалеко от дороги, так что будет удобно следить за их судьбой.

Тольяттинский лес прирос еще четырьмя гектарами насаждений. Вместе с ними площадь, на которой стараниями сотрудников КуйбышевАзота появились деревья, приближается к 50 гектарам. В восстановление зеленых «легких» города предприятие инвестирует давно. Причем, химики не только сажают деревца, но и предусматривают средства на уход за ними.

- КуйбышевАзот восстанавливает с нами деревья с 2012 года, - рассказал представитель Социально-экологического союза Андрей Крючков. – Предприятие выделяет средства на посадку, а заводчане активно принимают в ней участие. И, что немаловажно, КуйбышевАзот осуществляет уход за уже посаженными саженцами, пока они не наберут силу. Восстановление леса стало народным делом – 4 и 7 ноября тольяттинцы приезжали на посадку целыми семьями, с детьми.

Когда каждый сеянец получил свое место под солнцем, добровольные помощники природы устроили «пикник» с полевой кашей и чаем.