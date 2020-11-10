Рамиль Мингулов вместе со своим сослуживцем проявил отвагу и смог обезвредить вооруженного человека Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стрелял во все, что движется

10 ноября полицейских не только поздравляют с их профессиональным праздником, но и благодарят за работу. Так, школьная учительница Эльвира Мурасина из Челно-Вершинского района Самарской области говорит «Спасибо» двум инспекторам ДПС — Виталию Калашникову и Рамилю Мингулову. Они спасли женщину и других людей от ее бывшего супруга, вооруженного ружьем «Сайга».

— Они очень оперативно отреагировали на мою просьбу о помощи. Проявив смелость, профессионализм и уверенность, смогли отвлечь преступника и спасти мою жизнь и жизни моих близких, — поделилась Эльвира.

Как стало известно «КП-Самара», события, о которых идет речь, произошли в мае этого года в селе Заиткино. Утром 24 числа 40-летний Мурасин, работавший аппаратчиком на местном элеваторе, перебрал спиртного, взял карабин и вышел на улицу, где открыл огонь.

— Случилось это после телефонного разговора с экс-супругой. Они поругались, мужчина буквально озверел, выпил и решил убить бывшую. На своем пути он ничего не замечал, а в тех, кто пытался как-то вмешаться — стрелял, — рассказывают правоохранители.

Чудом обошлось без жертв

Первые два выстрела пришлись в сторону соседа злоумышленника. Следом досталось проезжающим автолюбителям — на «Ладе Гранте» и «Ладе Калине». К счастью, никто не пострадал. Только пассажирка «Гранты» ранила руку осколками от кузова.

— Таким образом Мурасин добрался до дома, где были Эльвира и ее мать. Он начал стрелять в окна. Полицию уже вызвали на место, — добавляют силовики.

Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не Мингулов и Калашников. Они быстро подоспели на место событий. Сотрудники ГИБДД потребовали от нарушителя спокойствия успокоиться, бросить «Сайгу» и сдаться добровольно. Долго уговаривать дебошира не пришлось. После этого стражи порядка помогли пострадавшим.

Обвиняемый не стал отнекиваться

По факту покушения на убийство и повреждения чужого имущества возбуждены уголовные дела. Сейчас обвиняемый уже находится на скамье подсудимых. Он дал признательные показания.

Эльвира Мурасина отметила не только своих спасателей, но и всех представителей ОВД в их торжественную дату:

— Желаю, чтобы честь и отвага, доблесть и соблюдение законов, вера в свое дело приносили лишь гармонию и умиротворение. Спасибо вам за отвагу. Вы надежная поддержка миллионов граждан нашей страны, будьте здоровы, берегите себя и свои семьи. Спасибо вам за службу!

Редакция «Комсомольской правды» также присоединяется к поздравлениям полицейских 10 ноября и желает им успехов в делах и здоровья.