Герой и сын милиционера жестоко избили известного самарского бизнесмена, требуя с него квартиру

Ислам Янурсаев в том году считался героем, а потом стал подозреваемым в жестоком преступлении Фото: соцсети

Били руками и ногами

Правоохранители на днях закончили разбираться в обстоятельствах дерзкого нападения на самарского бизнесмена Евгения Малахова. Вечером 16 июля 2019 года его на улице Некрасовской избили несколько парней. Подозреваемых задержали спустя три месяца после случившегося, вскоре они предстанут перед судом.

Обвиняемых двое. Это уроженцы Чечни — Ислам Янурсаев и Магомед-Насыр Сагаев. Сразу парней под стражу не взяли, потому что лишь в октябре Малахов написал на них заявление.

— Его били руками и ногами. Нанесли не менее 20 ударов. Врачи диагностировали мужчине тяжелые травмы, ему сломали ребра. Он предоставил в полицию справки и описал все обстоятельства, после чего было возбуждено уголовное дело, — рассказали «КП-Самара» правоохранители.

Замешана бывшая супруга?

Преступление вызывало большой резонанс. Предприниматель считал, что организовала все его бывшая супруга Юлия, с которой он развелся пять лет назад. Ему не нравилось, что бывшая дама сердца близко общалась с кавказцами. Дошло до того, что обиженный Малахов даже выселил женщину из квартиры, где она жила с детьми.

В тот же период в социальные сети попала запись телефонного разговора, в которой человек с голосом Евгения крайне негативно отзывается о жителях Чечни и уверяет, что «убивал их всю жизнь». Сей факт тоже считали возможным мотивом.

Один из обвиняемых спас людей после страшного ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Подогревали интерес и личности участников конфликта. Евгений Малахов — личность в городе известная, он друг олигарха Андрея Ищука, из окна квартиры которого в Чехии выпала Екатерина Бобкова, сопровождавшая футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева во время их нападения на водителя ведущей «Первого канала». Сагаев — сын бывшего милиционера, погибшего в аварии в Калмыкии. А Янурсаев той осенью прослыл настоящим героем — мастер спорта по вольной борьбе спас жизни 10 пассажирам автобуса № 41, который влетел в столб на улице Стара-Загора и мог взорваться.

Хотели дорогую квартиру в центре города

Злоумышленников уличили в причинении тяжкого вреда здоровью и вымогательстве. В ходе расследования полицейские пришли к выводу, что тем летом Ислам и Магомед-Насыр сговорились с двумя до сих пор неустановленными лицами о том, чтобы избить Малахова.

Пострадавший раньше тоже имел проблемы с законом Фото: принтскрин видео.

— Также, угрожая ножом, они потребовали у потерпевшего передать им право собственности на принадлежащую ему квартиру. Она стоит больше 3,8 миллионов рублей, — сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас уголовные дела соединены в одно производство. Их будут рассматривать в Самарском районном суде. Оба фигуранта с прошлой осени находятся под стражей. Тех, кто помогал им осуществить свой коварный план, силовики продолжают искать.

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