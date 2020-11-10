Ситуация с коронавирусом в регионе достаточно сложная Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

90% коек заняты, пневмоний все больше, число коронавирусных больных в сутки растет. КТ-исследований делают все больше, Почти четверть заболевших - пенсионеры. Эти и другие последние новости про коронавирус в Самарской области на 10 ноября 2020 год - что стоит знать и какую информацию нельзя пропустить.

Только цифры

17647 человек заболели коронавирусом с начала пандемии, 15543 человека уже выздоровели. Однако в стационарах сейчас находятся более 5600 пациентов: у некоторых диагностирован коронавирус, у других пневмония с большой степенью поражения. Всего же в регионе открыты 6163 койки, то есть свободно около 9%. Однако власти позаботились о том, чтобы новые места вскоре появились: 200 мест появится в медуниверситете, а еще около 700 мест в резерве второй и третьей очередей.

За последние сутки в регионе нашли еще 191 пациента. Сейчас показатель заболеваемости в губернии на 100 тыс населения - 287,21. В трех муниципалитетах показатели ниже среднеобластных - это Волжский и Сызранский районы и Жигулевск. В 23 - выше среднеобластного.

64,5% болеющих коронавирусом - это работающее население, 23% - пенсионеры. Остальные - школьники, студенты, неработающие граждане.

Контактных не пропустят

Представители Роспотребнадзора рассказали, что сейчас делается много тестов: 247,5 на 100 тысяч населения в день.И попросили продолжать также качественно проводить эпидемиологическое расследование в коллективах, ведь это помогает остановить распространение инфекции.

Интересно, что на прошлой неделе стало меньше случаев ОРВИ - на 10,2%, при этом количество пневмоний выросло на 7,6%. Но эксперты говорят, что дело скорее в том что стали делать еще больше качественных КТ-исследований.

В целом у населения эпидемиологический порог превышен на 30,7. А вот среди школьников все хорошо - дети не болеют, превышения порога нет. Снизилось число ОРВИ, пневмоний, а заболеваемость коронавирусом упала на 2,9%.

Прививки от коронавируса на подходе

С 5 ноября жителей региона начали обеспечивать бесплатными лекарствами, для лечения коронавируса. Препараты покупают прямо сейчас: на это выделили 119 млн средств из федерального бюджета, 60 млн рублей из региональной казны.

Уже 30 ноября в регион должны привезти вакцину от коронавируса. Уже сейчас подготовили список людей из группы риска, кому нужно сделать прививку в первую очередь.

А глава Самары рассказала, что с 1 сентября в регионе нашли 11 нарушителей самоизоляции. Только за неделю таких штрафников было выявлено 4 человека. Всех глав региона призвали контролировать соблюдение режима.