Игра начнется в 13:00 по московскому времени (14:00 по самарскому). Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» и «Краснодар-2» закроют первый круг матчем друг с другом. Игра пройдет в среду, 11 ноября, в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит непривычно рано для буднего дня – в 13:00 по московскому времени (14:00 по самарскому).

После 20 туров команды расположились в разных частях турнирной таблицы Футбольной национальной лиги. «Крылья» на третьем месте. Подопечные Игоря Осинькина на короткое время забрались на вершину, но поражение от «Торпедо» в Москве 1:3 отбросило их в зону стыковых матчей. Набирать очки снова «КС» начали в прошлом туре, когда обыграли в областном дерби тольяттинский «Акрон». От лидирующего «Нижнего Новгорода» самарцы отстают на три очка.

«Краснодар-2» идет на 14-ой строчке. Последняя победа молодежи «быков» была в середине октября – над «Томью». После этого было три безголевые ничьи и два разгромных поражения – от «Нефтехимика» 0:5 и «Алании» 0:4.

Статистика личных встреч Краснодар-2 – Крылья Советов. Это первая встреча этих команд в истории.

Прогноз на матч Краснодар-2 – Крылья Советов 11 ноября 2020. У букмекеров самарцы – явные фавориты предстоящей встречи. Коэффициент на победу «Крыльев» - около 1 – 1.5. На победу «Краснодара-2» дают в десять раз больше – 10.1 – 10.4.

Скорее всего, гости победят уверенно с перевесом в несколько мячей.

Составы команд на игру Краснодар-2 – Крылья Советов 11 ноября 2020 огласят примерно за час до начала поединка. Начнется встреча в 13:00 по московскому времени (14:00 по самарскому).

Прямую трансляцию встречи Краснодар-2 – Крылья Советов 11 ноября 2020 можно посмотреть в «Яндекс эфире», а также на сайте samara.kp.ru.