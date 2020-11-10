В Самаре азербайджанцы устроили громкие празднества, которые понравились не всем

Председатель "Лиги азербайджанцев Самарской области", член общественной палаты Самарской области Ширван Керимов высказался о ситуации с празднованием, которое устроили его земляки ночью 9 ноября 2020 года на площади Куйбышева в Самаре.

Напомним, что в Самаре обсуждают праздничное несогласованное мероприятие, которое прошло в городе вечером в понедельник. По городу проехала автоколонна с азербайджанскими флагами, а затем устроили салют на площади Куйбышева с большим количеством людей. Видео с салютом и автоколонной было опубликовано в соцсетях.

Как рассказал Ширван Керимов, молодые люди, отмечая День Государственного флага, решили проехать на машинах по городу, при этом не учли, что стоило сообщить об акции местной администрации.

"С момента обострения ситуации в Нагорном Карабахе мы обращались к гражданам Азербайджана, проживающим в России, ограничить празднования, даже на свадьбах. С обеих сторон есть жертвы, а разные политические силы, в том числе, не относящиеся к конфликту, могут использовать любые поводы, чтобы дестабилизировать обстановку", - сказал Керимов. При этом он отметил, что совсем запретить праздновать нельзя, но в случае масштабной акции она должна проходить в строгом соответствии с российским законодательством.

По его информации, в Самаре были задержаны около 10 человек. "Будут составлены административные дела, они понесут наказание", - сказал Керимов.

В СМИ и соцсетях высказывались предположения, что акция в Самаре могла быть связана со сбитым над Арменией российским вертолетом.

"Это вообще недопустимо. Те, кто таким образом возбуждает интерес к ситуации, - аморальны. Ситуация со сбитым вертолетом - это трагедия, я со своей стороны приношу соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшему", - сказал Керимов.

В Азербайджане признали, что сбили вертолет по ошибке, пояснив, что в темное время суток он пролетел в непосредственной близости от армяно-азербайджанской границы. Огонь на поражение был открыт из-за напряженной обстановки на фоне ситуации в регионе и повышенной боевой готовности. При этом в Азербайджане принесли официальные изменения и выразили готовность полностью возместить ущерб.