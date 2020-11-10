Свежие новости о «Крыльях Советов» на 10 ноября 2020: определился соперник самарцев по 1/8 Кубка России

В 1/8 финала Кубка России «КС» сыграют с «Химками» в Подмосковье. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья» почти закончили первый круг и узнали соперника по 1/8 финала Кубка России. Рассказываем о свежих новостях из жизни «Крыльев Советов» на 10 ноября 2020.

Окончание первого круга

«Крылья Советов» готовятся к заключительному матчу первого круга ФНЛ. К 21 туру самарцы подходят на третьем месте. От лидирующего «Нижнего Новгорода» подопечные Игоря Осинькина отстают на три очка. Поправить ситуацию «Крылья» попробуют уже завтра, 11 ноября, на выезде против «Краснодара-2».

«Оренбург» в этот же день сыграет с «Иртышом» дома, а «Нижний Новгород» примет «Чертаново».

Фанаты почтили память Казакова и Кикина

Во время матча с «Акроном» болельщики «Крыльев» почтили память двух бывших игроков команды. Борису Казакову и Анатолию Кикину в начале ноября могло бы исполниться по 80 лет. В их честь на фанатской трибуне появились баннеры с портретами игроков и надписью «Навеки в истории».

Борис Казаков выступал за «Крылья Советов» с 1960 по 1963 и с 1967 по 1971 год. Между этими периодами нападающий успел поиграть за ЦСКА. Также на счету Бориса Казакова два матча за олимпийскую сборную СССР и три гола за нее и шесть игр за основную национальную команду и один забитый мяч. Погиб Борис Александрович 25 ноября 1978 в возрасте 38 лет. Он утонул в речке Чапаевка.

Анатолий Кикин тоже нападающий. Он играл за «КС» с 1962 по 1968, а после выступал два года за куйбышевский «Металлург». В составе «Крыльев» Анатолий Кикин отметился дублем в ворота «Динамо», которые защищал Лев Яшин.

Скончался Анатолий Михайлович 27 марта 2012 года. Ему был 71 год.

В 1/8 финала Кубка против «Химок»

В Москве прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка России, где определился и соперник «Крыльев Советов». На этой стадии турнира самарцы сыграют с «Химками». Матч пройдет 20 или 21 февраля в Подмосковье.

Примечательно, что именно «Химки» заняли место «Крыльев» в РПЛ в этом сезоне.

Другие пары 1/8 финала Кубка России выглядят так: «Локомотив» - «Тамбов», «Краснодар» - «Сочи», «Динамо» - «Спартак», «Зенит» - «Арсенал», ЦСКА – СКА-Хабаровск, «Ростов» - «Ахмат», «Уфа» - «Урал».