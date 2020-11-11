Всемирный день энергосбережения: Сызранский НПЗ как пример энергоэффективности

Энергоэффективность — признак успешного современного предприятия. Фото АО «СНПЗ»

В XXI веке работа предприятий признается эффективной не только по показателям прибыли. Не меньшее значение имеют средства, которыми достигаются результаты хозяйственной деятельности. И производить больше продукции лучшего качества вовсе не означает бесконтрольно потреблять эти самые средства. К примеру, ценность энергоресурсов сегодня измеряется не только и не столько в деньгах, сколько в экологическом эквиваленте. Другими словами, чем экономнее мы тратим энергоресурсы, тем меньшее воздействие оказываем на природу. Предприятия, проводящие в жизнь социально ответственную политику, считаются с этим фактором. Как Сызранский НПЗ (дочернее общество НК «Роснефть»), планомерно реализующий комплекс мероприятий, направленных на разумное использование всех видов ТЭР.

Энергоэффективность и энергосбережение - задачи, определенные стратегией «Роснефть-2022», составляют и фундамент, на котором строится деятельность завода по повышению операционной эффективности. Ее результаты ежегодно складываются в экономию тысяч тонн условного топлива на десятки миллионов рублей.

Цифровая энергетика

На СНПЗ определены особо важные проекты в области энергосбережения, по каждому составлен детальный план выполнения. Ряд проектов, воплощенных на практике в 2019 - 2020 гг., уже дает весомый экономический эффект. В их числе замена горелочных устройств на печах установки каталитического риформинга ЛЧ-35/11-600 на более эффективные, замена и чистка котлов-утилизаторов на установке по производству серной кислоты, изменение пароконденсатной схемы на установке изомеризации, замена экономайзера - оборудования, снижающего расход топлива, - на комплексе первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

Реализация подобных мероприятий существенно дополняет полномасштабную программу модернизации. Один из объектов, пущенных на Сызранском НПЗ в последнее время, - центральная распределительная подстанция (ЦРП-1). Она позволяет гибко распределять нагрузки и значительно увеличивает резервную мощность предприятия под перспективные нагрузки. Подстанция оснащена высококлассным оборудованием и современными микропроцессорными устройствами, что гарантирует и общую отказоустойчивость энергосистемы предприятия. Запуск подстанции - первый этап создания на Сызранском НПЗ цифрового центра управления энергоснабжением. Он в будущем объединит в единую автоматизированную диспетчерскую систему все энергообъекты предприятия.

Рост уровня энергетической безопасности обеспечивает совершенствование базы диагностического оборудования. Год назад Сызранский НПЗ начал эксплуатацию передвижной электротехнической лаборатории. За счет применения современных мобильных методов диагностики время испытаний электросетевого оборудования сократилось вдвое.

Новая подстанция — первый этап создания заводского цифрового центра управления энергоснабжением. Фото АО «СНПЗ»

От личной ответственности к общим достижениям

Повышения энергоэффективности невозможно добиться без вовлеченности в процесс всего коллектива завода. Сызранцы не просто вовлечены - многие из них являются авторами идей, вошедших в программу операционной эффективности. С начала 2020 года в рамках системы непрерывных улучшений заводчане подали на инновационный портал СНПЗ более 50 предложений по направлению «Энергетика». К решению энергозадач активно подключается молодежь: в секцию «Промышленная энергетика» заводской научно-технической конференции традиционно поступает большое количество проектов. Формированию ответственного отношения к расходованию разных видов энергии помогает система цифрового мониторинга потребления ТЭР, внедренная ранее на всех технологических установках СНПЗ. Дальнейшее использование современных цифровых подходов позволит максимально оперативно управлять процессом планирования и текущего потребления ресурсов.

Успешно решать задачи по энергоэффективности и энергосбережению СНПЗ наряду с техперевооружением и совершенствованием технологий помогает действующая система энергоменеджмента. В нынешнем году АО «СНПЗ» получил сертификат соответствия своей системы требованиям флагманской версии международного стандарта ISO 50001:2018. Аудиторы отметили высокий уровень лидерства руководства и компетентность персонала предприятия в вопросе бережливого отношения к ресурсам.