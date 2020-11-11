Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Зелёный день от Cбера: топ товаров и услуг, на которых можно сэкономить в День рождения банка

Самые выгодные предложения и максимальные скидки доступны 11 - 12 ноября для частных клиентов и 11 - 17 ноября — для корпоративных
КомментироватьОставить комментарий
12 ноября Сбер празднует свое 179-летие.

12 ноября Сбер празднует свое 179-летие.

День рождения Сбера многие самарцы ждут с большим нетерпением, чем «черную пятницу». Еще бы! Вот уже третий год подряд в честь своего дня Сбер готовит для всех интересные предложения: квартиры со скидками, предложения по кредиту и специальные условия по кредитной карте, что еще в этом году порадует участников Зеленого дня?

– Как показало исследование фонда «Общественное мнение», сегодня у многих россиян нет уверенности в завтрашнем дне. Но наш «Зеленый день» поможет поднять людям настроение, ведь это не только хорошие скидки, но и положительные эмоции, праздник,отмечает первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис.

12 ноября Сбер празднует свое 179-летие. По традиции к празднику присоединились и многочисленные партнеры банка. В этом году это Okko, Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе», СберЗдоровье, СберМобайл, СберЕАптека, СберКорус, СберАвто, «Сетелем», СберУслуги, СберЛизинг, «Работа.ру», 2ГИС, СберЗдоровье, СберЛогистика и многие другие. Всего более 170 федеральных и региональных компаний и брендов. «КП»-Самара» узнала о самых выгодных предложениях и составила для читателей топ-5.

Подписка СберПрайм

На вопрос: «Какое предложения самое привлекательное для вас?» первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис без сомнения ответил: «Подписка СберПрайм». Это одна из новинок года.

В честь Дня рождения Сбера подписку можно оформить всего 999 рублей причем, при оформлении в «Зеленый день» действовать она будет не год, а два года. Подписка дает возможность смотреть более 20 000 фильмов и сериалов на ресурсе Оkko, наслаждаться 40 миллионами треков в СберЗвук, заказывать еду со скидкой в Delivery Club и продукты в СберМаркете, заказывать такси по выгодной цене и другие возможности.

– Два года назад Сбер изменил традиционные представления о праздновании дня рождения нашей компании: мы поняли, что лучше не самим принимать подарки, а дарить их клиентам, сотрудникам и партнерам. И мы рады, что эта идея понравилась миллионам наших клиентов. С каждым годом наш самый выгодный день становится все более масштабным и ярким: к нам присоединяются новые партнеры, расширяется палитра скидок, в которую теперь входят даже самые консервативные банковские продукты, такие как вклады. На этот раз в акции участвуют новинки Сбера, представленные на СберКонф, — приставка SberBox и подписка СберПрайм, которые, я уверен, будут пользоваться огромным спросом. Так что Зеленый день — не только праздник скидок, но и хорошего настроения и уверенности, которые всем нам так необходимы сегодня,прокомментировал Лев Хасис.

Приставка SberBox

Еще одна новинка 2020 года мультимедийная ТВ-приставка SberBox. Это простое устройство превращает любой телевизор в центр развлечений: позволяет смотреть огромное количество ТВ-каналов, фильмов, сериалов и видео, слушать миллионы музыкальных композиций, играть в игры на большом экране, а также делегировать различные рутинные задачи виртуальному помощнику, понимающему голосовые команды. В «Зеленый день» приставку можно будет купить с хорошей скидкой, всего за 2490 рублей.

500 товаров в Эльдорадо со скидкой

Традиционный участник «Зеленого дня» – компания Эльдорадо и в этом году не осталась в стороне. В честь Дня рождения Сбера компания предлагает скидки до 30% на более 500 товаров.

– Категории различные. От товаров от крупной бытовой техники до современных гаджетов,отметил управляющий директор компании «Эльдорадо» Сергей Ли.

Спецпецпредложение от McDonald’s

Среди тех, кто только в этом году присоединился к акции – McDonald’s. — специальный сет за 99 рублей.

– Сейчас мы со Сбером разрабатываем несколько совместных плотных проектов для наших потребителей. Вы о них скоро обязательно узнаете. Совместно работаем, в том числе по социально значимым проектам,отметила вице-президент по маркетингу Дарья Назаркина.Мы впервые приготовили для клиентов Сбера очень выгодное предложение.

11 и 12 ноября с помощью приложения Сбера можно выгодно купить новый продукт популярной сети быстрого питания – куриные стрипсы с напитком всего на 99 рублей. Также предусмотрена скидка в 15% на все заказы свыше 795 рублей при заказе через Delivery Club.

Дешевле, чем в магазине со СберМаркет

Ровно год назад к экосистеме Сбера присоединилась компания СберМаркет. За это время услугами по доставке продуктов оналйн воспользовались тысячи людей.

– Мы участвуем уже во второй раз. В этом году мы очень серьезно подготовились к акции. Приготовили специальную совместную программу с мировыми брендами, идея которой очень простая – когда ты заходишь в СберМаркет как клиент с 11 по 17 ноября появиться отдельная категория – «Дешевле, чем на полке». Там более 300 популярных товаров со скидкой до 50%,рассказал генеральный директор СберМаркета Асан Курмангужин.

Только для самарцев

– Итоги прошлых лет показали, что клиентам понравилась наша идея, и они активно участвовали в «Зеленом дне». Уверен, что и в этот раз каждый сможет найти для себя интересные предложения, спектр которых существенно расширился,отметил председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Среди региональных партнеров Поволжского банка Сбербанка специальными предложениями порадуют «Много мебели», которые предоставят скидку по промокоду на мебель для дома, и DutyBox — дисконт до 10% на стартовый набор бытовой химии.

Также среди партнеров «Дочки-Сыночки» - скидка до 20% на одежду и обувь; Xiaomi — до 24% на смартфоны; «Детский Мир» — дополнительная скидка от 10 до 25% на популярные товары.

НЕ ПРОПУСТИ

11 ноября — в первый день праздника – на сайте sber.ru будут проходить life-трансляции с популярными блогерами. Они расскажут в прямом эфире обо всех новинках Сбера и самых интересных предложениях.

11–12 ноября каждый сможет воспользоваться уникальными скидками и предложениями от банка, компаний экосистемы Сбера и ее партнеров, которых в этом году более 170.

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые