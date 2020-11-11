Зелёный день от Cбера: топ товаров и услуг, на которых можно сэкономить в День рождения банка

12 ноября Сбер празднует свое 179-летие.

День рождения Сбера многие самарцы ждут с большим нетерпением, чем «черную пятницу». Еще бы! Вот уже третий год подряд в честь своего дня Сбер готовит для всех интересные предложения: квартиры со скидками, предложения по кредиту и специальные условия по кредитной карте, что еще в этом году порадует участников Зеленого дня?

– Как показало исследование фонда «Общественное мнение», сегодня у многих россиян нет уверенности в завтрашнем дне. Но наш «Зеленый день» поможет поднять людям настроение, ведь это не только хорошие скидки, но и положительные эмоции, праздник, – отмечает первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис.

12 ноября Сбер празднует свое 179-летие. По традиции к празднику присоединились и многочисленные партнеры банка. В этом году это Okko, Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе», СберЗдоровье, СберМобайл, СберЕАптека, СберКорус, СберАвто, «Сетелем», СберУслуги, СберЛизинг, «Работа.ру», 2ГИС, СберЗдоровье, СберЛогистика и многие другие. Всего более 170 федеральных и региональных компаний и брендов. «КП»-Самара» узнала о самых выгодных предложениях и составила для читателей топ-5.

Подписка СберПрайм

На вопрос: «Какое предложения самое привлекательное для вас?» первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис без сомнения ответил: «Подписка СберПрайм». Это одна из новинок года.

В честь Дня рождения Сбера подписку можно оформить всего 999 рублей причем, при оформлении в «Зеленый день» действовать она будет не год, а два года. Подписка дает возможность смотреть более 20 000 фильмов и сериалов на ресурсе Оkko, наслаждаться 40 миллионами треков в СберЗвук, заказывать еду со скидкой в Delivery Club и продукты в СберМаркете, заказывать такси по выгодной цене и другие возможности.

– Два года назад Сбер изменил традиционные представления о праздновании дня рождения нашей компании: мы поняли, что лучше не самим принимать подарки, а дарить их клиентам, сотрудникам и партнерам. И мы рады, что эта идея понравилась миллионам наших клиентов. С каждым годом наш самый выгодный день становится все более масштабным и ярким: к нам присоединяются новые партнеры, расширяется палитра скидок, в которую теперь входят даже самые консервативные банковские продукты, такие как вклады. На этот раз в акции участвуют новинки Сбера, представленные на СберКонф, — приставка SberBox и подписка СберПрайм, которые, я уверен, будут пользоваться огромным спросом. Так что Зеленый день — не только праздник скидок, но и хорошего настроения и уверенности, которые всем нам так необходимы сегодня, – прокомментировал Лев Хасис.

Приставка SberBox

Еще одна новинка 2020 года мультимедийная ТВ-приставка SberBox. Это простое устройство превращает любой телевизор в центр развлечений: позволяет смотреть огромное количество ТВ-каналов, фильмов, сериалов и видео, слушать миллионы музыкальных композиций, играть в игры на большом экране, а также делегировать различные рутинные задачи виртуальному помощнику, понимающему голосовые команды. В «Зеленый день» приставку можно будет купить с хорошей скидкой, всего за 2490 рублей.

500 товаров в Эльдорадо со скидкой

Традиционный участник «Зеленого дня» – компания Эльдорадо и в этом году не осталась в стороне. В честь Дня рождения Сбера компания предлагает скидки до 30% на более 500 товаров.

– Категории различные. От товаров от крупной бытовой техники до современных гаджетов, – отметил управляющий директор компании «Эльдорадо» Сергей Ли.

Спецпецпредложение от McDonald’s

Среди тех, кто только в этом году присоединился к акции – McDonald’s. — специальный сет за 99 рублей.

– Сейчас мы со Сбером разрабатываем несколько совместных плотных проектов для наших потребителей. Вы о них скоро обязательно узнаете. Совместно работаем, в том числе по социально значимым проектам, – отметила вице-президент по маркетингу Дарья Назаркина. – Мы впервые приготовили для клиентов Сбера очень выгодное предложение.

11 и 12 ноября с помощью приложения Сбера можно выгодно купить новый продукт популярной сети быстрого питания – куриные стрипсы с напитком всего на 99 рублей. Также предусмотрена скидка в 15% на все заказы свыше 795 рублей при заказе через Delivery Club.

Дешевле, чем в магазине со СберМаркет

Ровно год назад к экосистеме Сбера присоединилась компания СберМаркет. За это время услугами по доставке продуктов оналйн воспользовались тысячи людей.

– Мы участвуем уже во второй раз. В этом году мы очень серьезно подготовились к акции. Приготовили специальную совместную программу с мировыми брендами, идея которой очень простая – когда ты заходишь в СберМаркет как клиент с 11 по 17 ноября появиться отдельная категория – «Дешевле, чем на полке». Там более 300 популярных товаров со скидкой до 50%, – рассказал генеральный директор СберМаркета Асан Курмангужин.

Только для самарцев

– Итоги прошлых лет показали, что клиентам понравилась наша идея, и они активно участвовали в «Зеленом дне». Уверен, что и в этот раз каждый сможет найти для себя интересные предложения, спектр которых существенно расширился, – отметил председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Среди региональных партнеров Поволжского банка Сбербанка специальными предложениями порадуют «Много мебели», которые предоставят скидку по промокоду на мебель для дома, и DutyBox — дисконт до 10% на стартовый набор бытовой химии.

Также среди партнеров «Дочки-Сыночки» - скидка до 20% на одежду и обувь; Xiaomi — до 24% на смартфоны; «Детский Мир» — дополнительная скидка от 10 до 25% на популярные товары.

НЕ ПРОПУСТИ

11 ноября — в первый день праздника – на сайте sber.ru будут проходить life-трансляции с популярными блогерами. Они расскажут в прямом эфире обо всех новинках Сбера и самых интересных предложениях.

11–12 ноября каждый сможет воспользоваться уникальными скидками и предложениями от банка, компаний экосистемы Сбера и ее партнеров, которых в этом году более 170.