Азиз Хидиров отделался относительно небольшим сроком за столь жестокое убийство Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Убийство в кадре

В Самарской области поставили точку в деле о жестоком убийстве Ильи Тягуна. Бизнесмена, принимавшего участие в открытии бойцовского клуба «Ахмат» в Тольятти, расстреляли у дома № 37 на улице Калмыцкой в Автограде. Сделал это его знакомый Азиз Хидиров, который после расправы несколько месяцев скрывался, а на днях все-таки получил срок.

Трагедия произошла 27 июня 2019 года. Ничего не предвещало беды, Азиз и Илья встретились, поговорили в беседке, пожали друг другу руки. Казалось бы, что сейчас они разойдутся по каждый в свою сторону, но Хидиров достал пистолет, произвел несколько выстрелов в спину товарищу и ушел восвояси.

Сомнений в том, кто виновник, у силовиков не оставалось. Все события того вечера попали на камеры наружного наблюдения. Не исключено, что «показушность» была неслучайной. Как говорят, таким образом Хидиров хотел продемонстрировать свою верность людям, которые конфликтовали с Тягуном. Добавим, что Илья и Азиз не только увлекались спортом — первый ММА, второй хоккеем — но и имели отношение к криминальному миру, оба ранее судимы.

Семью увез заранее

— Предполагаем, что убийство совершенно из-за денег. Между ними существовал определенный долг, — делились с «КП-Самара» правоохранители.

Следователи уточнили, что убийство произошло на почве личной неприязни, которая была у Тягуна и Хидирова между собой. Но к ответственности Азиза привлекли не сразу. На 7 месяцев он буквально испарился.

Илья Тягун был многодетным отцом Фото: соцсети

— Он готовился к преступлению, планировал пути отхода. За несколько дней до случившегося на юг уехали его жена и дети. Сам он признался, что тоже прятался там, даже пересекал границу России, — объясняли оперативники.

Нагулялся и пришел сдаваться

А 6 февраля 2020 года мужчина объявился. Он пришел к стражам порядка и написал явку с повинной. Дело быстрой дошло до суда, в СУ СК России по региону сообщили, что злоумышленника обвинили в убийстве и незаконном обороте оружия.

Дело рассматривали в Центральном районном суде автомобильной столицы. 5 ноября судья Федорова огласила вердикт.

— Обвиняемому дали 8 лет за убийство и год за хранение оружия. По совокупности ему назначили наказание в виде 8,5 лет лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима, — рассказали «Комсомольской правде» в прокуратуре Самарской области.

В законную силу приговор еще не вступил. Не исключено, что стороны будут его обжаловать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Застрелил и испарился»: в Тольятти отдали под суд хоккеиста, который убил бойца ММА с криминальным прошлым

Азиз Хидиров скрывался от правоохранителей больше 7 месяцев, но в итоге попался в родном городе (подробности)

Убил и прятался рядом? В Тольятти поймали хоккеиста, летом застрелившего бойца ММА

Сейчас Азиз Хидиров дает показания, у следователей нет сомнений, что убийца именно он (подробности)

Не поделили женщину или долги? Версии убийства Ильи Тягуна, которого расстреляли в спину в Тольятти

В Самарской области продолжают расследование убийства мужчины, в оперативных сводках фигурирующего, как гендиректор бойцовского клуба «Ахмат» (подробности)