Apple Iphone 12 Pro в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону и других городах первая партия iPhone 12 и iPhone 12 Pro была раскуплена буквально за три дня.

Российские потребители на протяжении длительного времени традиционно находились в предвкушении старта продаж новых смартфонов от Apple. Наконец это событие стало реальностью, что сразу же вылилось в огромное количество покупок и предзаказов iPhone 12 во всех его вариациях. По представленным продавцами данным, спрос на очередное поколение айфонов оказался даже выше, чем на предыдущее. На старте реализации показатели больше в разы. В Ростове-на-Дону и других городах первая партия iPhone 12 и iPhone 12 Pro была раскуплена буквально за три дня. При этом в большинстве случаев выбор потребитель падает на iPhone 12 Pro, а наиболее популярной расцветкой является синяя, далее по популярности следует зеленая.

В Ростове-на-Дону приобрести любой вариант нового поколения айфонов можно с помощью интернет-магазина https://i161.ru/, представленного на местном рынке уже с 2008 года. Здесь к приобретению доступны все модели iPhone 12 на привлекательных условиях. В дополнение к демократичным ценам идут официальная гарантия на товары, помощь в настройке гаджетов, обрезание сим-карт до нужного размера, экспресс-доставка на указанный адрес. Приятным бонусом становится наличие собственного сервисного центра, который может оказать поддержку не только по гарантийным, но и по постгарантийным случаям: во втором случае по умеренным ценам.

Интернет-магазин позволяет приобрести не только iPhone 12, но и другую продукцию от Apple. Так, здесь доступны айфоны всех востребованных поколений, в том числе и iPhone 11, который пока еще вполне конкурентоспособен на рынке и при этом отличается приемлемой стоимостью. Также можно приобрести айпады нескольких поколений, разнообразные AirPods Pro, часы Apple Watch, самые разнообразные сопутствующие аксессуары, зарядки, кабели, защитные пленки, чехлы и многое другое. Здесь же доступны и оригинальные запасные части для продукции Apple.

С особенностью каждого предложения в линейке iPhone 12 интернет-магазин предлагает знакомиться посредством индивидуальных карточек. Здесь можно узнать о характеристиках и интересных особенностях моделей, их преимуществах относительно предыдущего поколения, дополнительных возможностях покупок и прочих значимых моментах.

Интернет-магазин позволяет приобрести не только iPhone 12, но и другую продукцию от Apple.

Особенности нового поколения iPhone

Столь популярные во всем мире смартфоны от Apple были выпущены осенью текущего года сразу в четырех вариантах: базовом, Pro, Pro Max и Mini. Для первого и последнего форматов доступно сразу пять цветов, тогда как для остальных – четыре, но в весьма оригинальном и богато выглядящем исполнении: тихоокеанский синий, серебристый, золотистый, графитовый.

Для iPhone 12 и iPhone 12 Pro диагональ составляет 6,1 дюйма, тогда как для iPhone 12 Pro Max и Mini 6,7 и 5,4 дюйма соответственно. При этом любая модель может похвастаться дисплеем Super Retina XDR, поддержкой 5 G, наличием сверхширокоугольной и широкоугольной камер. К тому же, для Pro и Pro Max предусмотрено Телефото, для них же съемка видео формата HDR ведется в стандарте Dolby Vision с частотой 60 кадров в секунду, тогда как для двух других решений – с частотой 30 кадров в секунду. Диапазон оптического зума для iPhone 12 и Мини составляет 2х, для Pro – 4х, для Pro Max – 5х. Две последние модели располагают сканерами LiDAR для создания качественных портретов в ночном режиме, дополнительной реальности нового уровня и ускоренного автофокуса в условиях слабого освещения.

Для всего двенадцатого поколения предусмотрен процессор А14 Bionic, который считается одним из лучших и дарит пользователям айфонов широкие возможности по решению стоящих задач. Также присутствует функция Face ID, а воспроизведение видео может проходить 15, 17, 17 и 20 часов для iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max соответственно.

Следует обратить внимание на материалы исполнения айфонов. Если передняя панель идет одинаковая для всех в формате Ceramic Shield, то в остальном корпуса различаются. Для iPhone 12 и Mini предусмотрен применяемый в аэрокосмической сфере алюминий, а для двух остальных вариантов – хирургическая нержавеющая сталь. Для всех устройств представленная защита от воды позволяет погружать их без всякого риска на шестиметровую глубину на целых полчаса. Везде доступная быстрая зарядка: на 50% за 30 минут.

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