Поднять паруса: тольяттинские яхтсмены завоевали титулы чемпионов

Геленджикская регата — одна из самых массовых в России. Фото: Ольга ИЛЬИНА

В то время как в Самарской области выпал первый снег, на юге страны завершилась одна из самых массовых и популярных российских детских регат – Геленджикская регата. В этом году она юбилейная, 30-я по счету. Первые старты прошли 29 октября, заключительный гоночный день – 3 ноября. Далее в рамках регаты состоялось первенство России по парусному спорту – на воду вышло более 700 яхт. Ни ветер, ни большая волна, ни штормовые предупреждения не помешали нашим землякам-тольяттинцам завоевать титул чемпионов. Воспитанники яхт-клуба «Дружба» Вячеслав Рожков и Борис Сосновый стали победителями первенства России в классе яхт «Кадет».

Несмотря на непростые погодные условия, тольяттинские спортсмены выложились на все сто. Ребята пришли в парусный спорт около шести лет назад, а теперь без ветра, волн и адреналина не представляют свою жизнь. На лодках «Кадет» ходят уже 3 года. И призерами Первенства России становится в третий раз – в 2018 году, как и этой осенью, заняли первую ступень пьедестала, в прошлом году – третью. В 2019 году парни отличились и на международном уровне – оказались в десятке лучших кадетов мира на Чемпионате мира по парусному спорту в Польше. Ребята вошли в сборную России и являются также членами сборной Самарской области. Конечно, такие результаты с неба не падают: парни тренируются каждый день, особенно летом. Зимой открытую воду заменяют бассейн и тренажерный зал, поездки на сборы в южные районы страны. За победу в Геленджике пришлось побороться с сильными соперниками, но от этого она еще дороже. - Как раз во время наших соревнований был сильный ветер, но мы прекрасно справились с задачей – это был наш ветер, - улыбается рулевой Вячеслав Рожков. – Залогом нашей победы стала четкая командная работа, и, конечно, опыт, наработанный с помощью регулярных тренировок.

Борис Сосновый и Вячеслав Рожков выигрывают Первенство России третий год подряд. Фото: Ольга ИЛЬИНА

Заслуженная победа тольяттинцев стала возможной благодаря не только самоотдаче ребят и тренеров, но и стабильной поддержке со стороны КуйбышевАзота. Предприятие вкладывает серьезные средства в развитие парусного спорта на базе яхт-клуба "Дружба", при котором работает детско-юношеская школа. Для занятий юных спортсменов здесь построены специальные безопасные гавани. Яхтсменов и химиков связывают десятилетия тесного сотрудничества, на протяжении которых КуйбышевАзот является основным спонсором «Дружбы». - Ежегодно КуйбышевАзот выделяет около трех миллионов рублей на поддержку парусного спорта, - рассказал капитан-наставник Яхт-клуба «Дружба» Алексей Козлов. – Деньги идут на укрепление материальной базы клуба, обеспечение учебно-тренировочного процесса и поездки ребят на сборы и соревнования. Благодаря химикам мы можем отправлять большие команды, собранные не только из лидеров, но и других спортсменов, набирающих силу.

Из Геленджика не только Вячеслав Рожков и Борис Сосновый вернулись с медалями. Еще одна воспитанница "Дружбы", Полина Тутушева, завоевала серебро в классе яхт«Зум-8».