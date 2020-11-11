С учетом огромного количества больных в больнице имени Середавина под приемный покой переоборудовали второй этаж Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Второй день в Самарской области выявляют 191 новый случай ковида, в больнице имени Середавина под приемный покой переоборудовали второй этаж, а региональное правительство в ближайшее 3 года намерено всячески модернизировать здравоохранение. Эти и другие последние новости про коронавирус в Самарской области на 11 ноября 2020 год - что стоит знать и какую информацию нельзя пропустить.

Статистика пугает

В Самарской области 2 дня подряд - 9 и 10 ноября фиксируют одинаковое количество положительных анализов на COVID-19 - 191 случай, причем больше половины заболевших - это жители Самары. За последние сутки в городе коронавирус подтвердился у 102 человек.

Власти активно проверяют общественный транспорт, торговые центры и даже ночные клубы на соблюдение мер безопасности, которые должны остановить распространение коронавируса. С начала ноября нарушения выявлены уже в 5 ночных клубах - по решению суда их могут оштрафовать на "кругленькие" суммы.

Больницы расширяют границы

Одна из крупнейших больниц региона - больница имени Середавина переоборудовала второй этаж под приемное отделение. Чтобы пациенты в тяжелом состоянии не ждали среди огромного количества пациентов своей очереди, о них персонал больницы теперь заранее будут предупреждать сотрудники "Скорой помощи".

Для удобства пациентов в больнице запустили второй томограф, плюс тут берут все необходимые для госпитализации анализы. Чтобы пациентам не стало хуже в то время, как они ждут приема врача, приемное отделение обеспечили кислородом - так врачи надеются решить самые серьезные проблемы с "перенаселением" приемного отделения и задержкой в оказании самой необходимой помощи, особенно тем, кому из-за поражения легких не хватает "воздуха".

Деньги - будут

Сегодня в правительстве Самарской области обсуждали бюджет на ближайшее годы. 894 миллиона рублей планируют потратить на здравоохранение.

Из-за пандемии коронавируса доходы упали, это касается, в том числе, и наполняемости бюджета, однако экономить на финансировании здравоохранения никто и не думает. В этом году в Тольятти запустили детскую и взрослую поликлиники, в следующем в Самарской области готовится открытие поликлиники в Сызрани, 32 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 офисов врачей общей практики в селах, при этом медучреждения продолжают оснащать дорогим медицинским оборудованием.

Сейчас, по данным регионального оперативного штаба, показатель заболеваемости коронавирусом в Самарской области в 2 раза ниже, чем по России. Модернизация системы здравоохранения должна помочь в борьбе с ковидом. Для этого предусмотрены и меры социальной поддержки медиков, и вакцинация от гриппа и COVID-19, и психологическая помощь заболевшим, и реабилитация для выздоровевших.

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