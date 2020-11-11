Консультация врача-репродуктолога онлайн и скидка в 20% на ЭКО для самарцев

Дети - это чудо! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самарской области сотни пар мечтают стать родителями. Увы, не у всех это легко получается. Иногда без помощи современных технологий не обойтись. В таких случаях на помощь могут прийти специалисты клиники «Мать и Дитя – ИДК». Как раз сейчас в медицинском учреждении проходит акция для тех, кто намерен осуществить свою мечту о родительстве уже в ближайшее время.

- С 1 ноября 2020 года при онлайн-консультации у врачей-репродуктологов клиник Самары «Мать и Дитя – ИДК» мы дарим сертификат на скидку 20% от цены разовых услуг, входящих в программу ЭКО, - рассказали о выгодном предложении специалисты клиники.

Онлайн-консультация у репродуктолога – это удобный способ задать высококвалифицированному специалисту все вопросы по лечению бесплодия и ЭКО, получить экспертную оценку результатов исследований и скорректировать их список, а также - самое главное - выработать стратегию плана по вступлению в программу ЭКО.

Получить скидку в 20% на программу ЭКО очень просто: пройдите всего три шага.

Первый

Скачайте мобильное приложение «Доктис» через App Store или Google Play, зарегистрируйтесь и запишитесь к выбранному врачу-репродуктологу на онлайн-консультацию с 1 по 30 ноября.

Второй

После завершения консультации на указанный вами при регистрации номер телефона придет SMS-сообщение со ссылкой на именной сертификат на программу ЭКО со скидкой 20%.

Третий

Покажите сертификат при заключении договора. Срок действия данного сертификата до 31 декабря 2020 года.

Конкретно

Пользоваться мобильным приложением максимально просто:

Зарегистрируйтесь и заполните свой профиль.

На главном экране используйте кнопку «Записаться».

Введите тему обращения в свободной форме.

Найдите своего врача и выберите удобное время для консультации.

Выберете предпочтительный способ связи.

Важно! Если у вас есть результаты анализов или фотографии, которые могут помочь врачу в анализе медицинской ситуации, приложите их, нажав на плюсик напротив пункта «прикрепленные файлы».

Нажмите кнопку «создать».

Проведите оплату онлайн-консультации и ожидайте обновление статуса вашей консультации (можно во вкладке «обращения»).

При изменении статуса, сообщениях или звонке врача вам придет пуш-уведомление.

Условия акции:

Скидка по сертификату не суммируется со скидками по программам и другими скидками. Скидка не распространяется на разовые услуги. Скидка применяется только на услуги входящие в состав программ ЭКО. Скидка не распространяется на уже заключенные программы ЭКО.

Данной акцией можно воспользоваться в клиниках «Мать и Дитя – ИДК» Клинический госпиталь ИДК г. Самара, Волжское шоссе 70 Клиника «Мать и Дитя – ИДК» г. Самара, ул. Энтузиастов, 29 Клиника «Мать и Дитя – ИДК» г. Тольятти, ул. Ворошилова, 73 тел.: 8 (846) 379 06 09

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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