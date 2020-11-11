Матч закончился со счетом 1:1. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» завершили первый круг выездной ничьей с «Краснодаром-2». Матч закончился со счетом 1:1. Представляем вашему вниманию обзор матча Краснодар-2 – Крылья Советов 11 ноября 2020.

Встречу команды начали очень бодро. Первые 12-15 минут они играли без центра поля, обмениваясь опасными выпадами. Ближе к забитому мячу были все же «Крылья». Оно и понятно, самарцы приехали в Краснодар за тремя очками и выставили на игру боевой состав. «Крылья» выглядели сильнее и сразу захватили инициативу. Несмотря даже на то, что с первых минут у «Краснодара-2» на поле появились опытные Руслан Комболов и Евгений Марков, которых отправили во вторую команду набирать форму, а также молодой талант «быков» Эдуард Сперцян, отметившийся в Лиге чемпионов.

«Краснодар», пусть и второй, но оставался верен себе. Хозяева играли в атаку, не закрывались на своей половине поля, использовали короткий пас. Иногда это играло против «быков». «Крылья» находили лазейки в открытой обороне «Краснодара» и охотно били. Правда, мяч в ворота не летел.

Открывать счет «КС» должны были в середине первого тайма. После удара Ивана Сергеева мяч попал в руку Вячеслава Литвинова и арбитр указал на точку. К мячу подошел Антон Зиньковский. Он пробил плотно, но сотряс штангу.

В итоге «Краснодар» наказал «Крылья» за расточительность. Вратарь самарцев Евгений Фролов вышел далеко из ворот, а потом зачем-то заметался между игроками «быков». После двух передач Максим Кутовой отправил мяч в пустые ворота – 1:0.

Впрочем, радовались хозяева не очень долго. В следующей атаке «Крылья» сравняли. Мяч заметался в штрафной и в суматохе залетел в ворота. Судьи повесили автогол на Литвинова. Не самый удачный день для Вячеслава.

«Краснодар» забил дважды – сначала «Крыльям», потом сами себе. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Под занавес тайма «Крылья» могли выйти вперед. Сергей Божин сыграл в лучших традициях Дэвида Бекхема – пробил чуть ли не с центра поля. Мяч просвистел рядом с девяткой.

Второй тайм «Крылья» начали тоже с позиции силы. Они придавили «Краснодар» и тренерский штаб «быков» был вынужден снова делать перестановки. С поля убрали Литвинова, вместо него вышел Мартынов. Также вышел Леон Сабуа – футболист, который поиграл за основную команду, в том числе в Лиге чемпионов.

Игорь Осинькин тоже попытался освежить игру своих подопечных. На поле в составе «Крыльев» вышел Дмитрий Цыпченко. Он сменил Егора Голенкова, который толком ничего не сделал за отведенное ему время и к тому же получил по голове в одном из эпизодов.

«Краснодар» понимал, что отсиживаться в обороне - не лучший вариант. Однако подобраться к воротам самарцев «быки» смогли только под занавес матча. Зато когда они это сделали, стало жарко. «Краснодар-2» провел несколько опасных выпадов и если бы не Евгений Фролов, то домой самарцы очков вообще бы не привезли.

«Крылья» тоже могли забивать, но всегда что-то подводило – то удача, то реализация. В итоге 1:1 – очередная осечка «Крыльев» в погоне за первым местом.

Пока самарцы идут на второй строчке в ФНЛ и отстают от «Нижнего Новгорода» на два очка. Однако конкуренты «Крыльев» свои матчи в туре еще не сыграли.

Следующую игру подопечные Игоря Осинькина проведут в воскресенье, 15 ноября, на «Самара Арене» против московского «Велеса». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по местному времени.