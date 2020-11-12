Киберфутбол в Самаре и России жив или мертв? Интервью с киберигроком «Крыльев Советов» Платоном Шелестом

Платон Шелест (в центре) после победы на турнире, который дал ему возможность подписать контракт с «Крыльями Советов». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Каждый сентябрь, это уже как традиция, Electronic Arts выпускает новый эпизод футбольного симулятора FIFA. Этот год не исключение. Вышла 21 часть игры. Миллионы пользователей со всего мира достают свои кошельки ради излюбленной игры. При этом у многих любителей футбольного симулятора возникает вопрос – а можно ли зарабатывать на игре в FIFA и прокормить себя на этом?

Несмотря на очень долгий выпуск серии симулятора, игра продолжает развиваться во всех аспектах. Появляются кибер-школы, турниры. В Самаре в 2019 году прошло самое крупное состязание по кибер-футболу в России. В нем принимали участие 230 человек. А главным призом, помимо денежного, стало подписание победителя в «Крылья Советов».

В этом соревновании победу одержал Платон Шелест. Мы поговорили с Платоном о киберспорте в Самаре.

- Расскажи, какая версия игры FIFA стала первой в твоей жизни?

- Первой частью FIFA, в которую я поиграл, это была FIFA 05 еще на Playstation 2. До сих пор вспоминаю эту игру с теплотой и ностальгией.

- Какая лучшая из частей футбольного симулятора?

- «Лично для меня, лучшей частью будет FIFA 18, потому что именно в ней я смог попасть в топ-8 России на турнире от ФКС, в мае 2019 года.

- PES или FIFA?

- FIFA.

- Я просмотрел твой канал на Ютубе, на котором есть влог о том, как ты ездил на свой первый киберфутбольный турнир в Москве. Какие трудности ты испытал будучи одним из молодых игроков?

- Тот турнир был первым для меня такого масштаба масштаба, я представлял ФК «Лада-Тольятти», команду из моего родного города. Это был очень волнительный этап. Трудности заключались в эмоциональном давлении, в частности, это давление шло, наверное, от самого себя, потому что хотелось представить клуб как можно лучше и не ударить в грязь лицом. Но я попал в сильную группу, где уступил первые два матча и выиграл только третий, который уже ничего не решал, но зато у выиграл у победителя группы.

- Расскажи, каково это было подписывать профессиональный контракт в 19 лет с футбольным клубом?

- Первое время я даже не верил, что это правда происходит со мной, я был безумно счастлив, что смог добиться такого результата своим трудом.. Тот отборочный турнир был очень изнурительным, мы провели целый день на «Самара Арене» и под конец игрового дня, который закончился ближе к 12 ночи, сил оставалось очень мало, но все же победу и заключение контракта отпраздновать силы нашлись. Я был очень рад. Я горд тем, что представляю такой большой футбольный клуб как «Крылья Советов» и являюсь себя частью команды.

- Есть мнение, что киберфутбол в Самаре мертв. Это так?

- Киберфутбол в целом по стране находится в приблизительно похожем состоянии, если не брать в расчет Москву, Питер и еще парочку городов. Думаю, реанимировать киберфутбол в городах России можно, например, при участии футбольных клубов, при активной работе с болельщиками. Но пока все будет идти так, как оно идет, особого развития тут, конечно, не предвидится. А если говорить конкретно про Самару, то толчки к развитию дает именно футбольный клуб, проводя турнир среди всех желающих, и тем самым подогревая интерес к дисциплине FIFA.

- Назови топ-3 лучших киберфутболиста России, на твой взгляд.

- Клён, Степа Михович, и я в прайме :)

- Кого бы ты хотел обыграть из киберфутболистов?

- Конкретного игрока, которого бы я хотел обыграть, вроде как и нет, поэтому, пусть это будет тот, кто еще не заявил о себе.

- В каком клубе ты хотел бы играть?

- Принципиально одного клуба нет, главное, чтобы у клуба было желание сотрудничать со мной.

- Дай напутствие новичкам, которые начинают свой путь в мире киберфутбола.

- Желаю молодым игрокам побольше терпения, крепких нервов и много новых геймпадов. Играйте в FIFA для удовольствия, показывайте красивую игру и потом уже можно будет думать о ней в более профессиональном ключе.

Напоследок хочу сказать, что необходимо делать шаги в сторону развития киберфутбола в России, открывать клубы для новичков, делать постоянные отборы. Думаю, что Самара с этим справится, так как шаги в сторону киберспорта уже сделаны.