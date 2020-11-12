Глушаков и Мирзов в порядке, но шансы есть. Представляем соперника «Крыльев Советов» по 1/8 финала Кубка России

Последний раз команды играли друг с другом в 2017 году, с тех пор все изменилось Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Тренерская неразбериха

10 ноября «Крылья Советов» узнали своего соперника по 1/8 финала Бетсити — Кубка России по футболу. За выход дальше самарцам предстоит сражаться с подмосковными «Химками». Рассказываем, что сейчас представляет собой клуб, который, как мы помним, летом в последний момент принял решение о выходе в РПЛ и отправил волжан в ФНЛ, где они сейчас с трудом борются за лидирующие позиции.

С тех пор многое изменилось. Сергей Юран, который довел команду до Премьер-лиги и финала Кубка России, уже работает в Хабаровске, в высшей лиге он с красно-черными так и не попробовал себя. Дмитрий Гунько, занявший его место, откровенно провалил начало сезона и был справедливо уволен. Сейчас во главе коллектива Игорь Черевченко и дела, в принципе, налаживаются. В активе победы над грозными «Динамо», «Ростовом» и «Рубином». В проигранных матчах с «Локомотивом», «Спартаком» и «Зенитом» парни тоже смотрелись достойно.

Игорь Семшов раньше играл в "Крыльях", а сейчас в тренерском штабе "Химок" ФОТО: ФК "Химки"

Если смотреть по составам, то, как справедливо замечают руководители «КС», «Химки» — не худший вариант по итогам жеребьевки. Пожалуй, даже один из лучших. «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, «Ростов», «Динамо» — очевидно, что это были бы более серьезные соперники. Впрочем, расслабляться все-таки нельзя — у Черевченко, которому, кстати, помогает хорошо знакомый поклонникам «Крыльев» Игорь Семшов, в обойме достаточно сильных футболистов. В ФНЛ таких сильных у «Крыльев» соперников практически нет.

В каждой линии есть лидеры

В воротах уверенно играет Илья Лантратов. Да, он пропустил 7 от «Краснодара», но в целом выглядит надежно и своими уверенными действиями помогает «Химкам» не затеряться на дне турнирной таблице. Сейчас они 14-е и до конца первого круга вполне могут подняться повыше.

Идову здорово смотрится на левой бровке ФОТО: ФК "Химки"

В обороне выделяется Идову. Опытный игрок, не раскрывшийся в «Локомотиве», закрывает всю левую бровку и даже забивает голы, в этом сезоне он отличился уже дважды. Тихий, Данилкин и Гапон играют в центре защиты. Сыгранность у этих ребят есть и просто так их пройти у атакующей линии «КС» не получится. Добавляет волнений и тот факт, что неизвестно, сможет ли Игорь Осинькин к этому поединку рассчитывать на Зиньковского, вопрос о трансфере которого зимой снова станет актуальным.

Справа у «Химок» играет молодой Кирилл Боженов. Парню всего 19 лет, но у него уже есть забитый мяч в РПЛ.

Денис Глушаков набирает форму и уже забивает за новый клуб ФОТО: ФК "Химки"

В центре полузащиты еще со временен ФНЛ играет Трошечкин. Не сказать, что он делает что-то сверхъестественное, но и картины не портит. Рядом с Александром располагается опытный Денис Глушаков — человек, в представлениях не нуждающийся. Денис набирает форму, а это тревожный звонок для зелено-бело-синих, которым он уже забивал. В центре поля также могут сыграть Могилевец, Кухарчук.

Отличный выбор у Черевченко в линии атаки. Корян и Мирзов забили по три мяча и сейчас это лучшие бомбардиры химчан. Резиуан вообще выглядит здорово, его переход для «Химок» пришелся очень кстати.

Мирзов добавил остроты в атаке химчан ФОТО: ФК "Химки"

Проблем могут доставить и другие форварды. Здорово играет на втором этаже Владимир Дядюн. Ждут свершений и от Александра Долгова, пришедшего из «Ростова». Сюрпризов можно ждать и от ивуарийца Конате, который, как считают местные фанаты, пока еще не раскрыл весь свой потенциал.

Статистика за Самару

Болельщиков «Крыльев Советов» должна радовать статистика личных встреч. Из 8 матчей против «Химок» «Крылья» шесть раз победили и дважды уступили. Последние игры между собой у соперников состоялись в 2017 году в ФНЛ, «КС» и дома, и на выезде выиграли со счетом 2-0.

В последнем туре РПЛ "Химки" обыграли "Рубин" ФОТО: ФК "Химки"

Как будет сейчас, станет известно в 2021 году. Для команд это будет первая игра второй части сезона и фаворита в такой ситуации предсказать просто невозможно. Впрочем, у клуба из Подмосковья будет небольшое преимущество — они сыграют в дома. Но точно все станет известно 20-21 февраля, именно на эти числа и запланировано кубковое противостояние.