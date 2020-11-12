В первом круге «Акрон» обыграл «Шинник». Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Прогноз на матч 22 тура ФНЛ Шинник – Акрон 15 ноября 2020 – 0:1.

Второй круг ФНЛ «Акрон» начнет с главным аутсайдером первой половины чемпионата ярославским «Шинником». Клуб, который когда-то играл в Премьер-лиге, теперь вынужден отчаянно бороться за свое существование. После 21 матча ярославцы идут на последнем месте с 13 набранными очками.

У «Акрона» дела чуть лучше, но тольяттинцы все равно находятся в зоне вылета. Красно-черные набрали 17 очков и расположились на 18-ой строчке. От спасительной зоны «Акрон» отделяют два очка.

При этом тольяттинцы твердо настроены остаться в ФНЛ. Недавно они поменяли главного тренера. Спасать команду от вылета вызван Игорь Пикущак. Правда, с новым наставником «Акрон» набрал только три очка – все благодаря домашней победе над ивановским «Текстильщиком» 3:1. Потом были два подряд поражения со счетом 0:3. Сначала в областном дерби от «Крыльев Советов» в Самаре, потом в дома от астраханского «Волгаря». Теперь тольяттинцы отправятся в Ярославль.

«Шинник» этот сезон, будем честны, провалил. Не на такой результат рассчитывали в Ярославле. В этом сезоне черно-синие добыли только три победы, одна из которых (над «Енисеем») была технической. Примечательно, что обыграли ярославцы двух крепких соперников – московское «Торпедо» в первом туре и астраханский «Волгарь». Последняя виктория была не очень давно – два тура назад. Однако после этого «Шинник» успел проиграть «Факелу» и «Спартаку-2».

В первом круге «Акрон» смог одолеть ярославцев. Матч проходил в августе на «Самара Арене» (из-за того, что стадион в Жигулевске не успевали подготовить к играм ФНЛ) и закончился со счетом 2:1. Счет тогда усилиями Эльдара Низамутдинова открыли гости, но тольяттинцы проявили характер и не только сравняли, но и вырвали победу. Сначала забил Артур Газданов, а потом Никита Верхунов. Оба и сейчас в строю.

Пока не очень понятно, появятся ли на поле легионеры, про которых было много разговоров. Македонец Сефер Эмини уже тренируется с командой, попадает в заявки на игры и появлялся на поле в футболке «Акрона», но результативными действиями не отметился. Аргентинец Херман Феррейра и бразилец Маркс Ленин пока где-то в пути.

Учитывая турнирное положение и не самое впечатляющее выступление «Шинника», рискну предположить, что «Акрон» наберет очки в этом матче. Скорее всего, привезет из Ярославля победу. Ставлю на 1:0 в пользу тольяттинцев.