"Папа играет, мама рисует": родителей шестерых из Нефтегорска наградили медалью ордена «Родительская слава»

Елена и Наил вместе уже более двух десятков лет Фото: Предоставлено героем публикации

5 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о награждении восьми семей орденом «Родительская слава», еще шесть семей получат медаль ордена. Среди них и семья Назаровых из городка Нефтегорск Самарской области, где растут шесть детей, в том числе мальчик с синдромом Дауна.

- Как решились на большую семью? Не знаю, сначала один ребенок родился, потом второй - и так далее. Если Бог дал, то почему мы должны отказываться от этого? – удивляется Елена Назарова. Она сейчас в декрете с младшей дочкой, Варварой, которой недавно исполнилось год и 10 месяцев. – Сложно мне было только со вторым ребенком, Святослав отставал в развитии и до двух лет на руках у меня был. А когда детки здоровы, то все гораздо проще.

Святославу сейчас 18 лет, он не разговаривает, но очень любит, когда в доме играет живая музыка – а это бывает часто. Папа Наил играет на множестве инструментов, его супруга - прекрасно рисует и плетет из бисера, поэтому и их дети тоже тянутся к творчеству: Алена рисует, Любава танцует и осваивает аккордеон, даже малышка Варвара уже вовсю пританцовывает под любимые мультики и песни.

- А недавно мы выяснили, что Святослав умеет читать, представляете? – удивляется Елена Назарова. – Видимо, когда я старшего сына Наиля готовила к школе, он тоже выучил все буквы. Выяснилось это на занятиях с логопедом-дефектологом. Она попросила его показать, где буква «б» - Святослав ее спокойно показывал. «На какой карточке написано, что идет снег?» Он выбирает нужную. Может быть, он бы и музыке научился, но тут ведь особый подход нужен, у нас в Нефтегорске пока нет специалистов, которые научили бы его этому.

Елена рассказывает: свой небольшой городок они любят и переезжать оттуда не хотят – слишком многое с ним связано. Оба дедушки Елены в свое время принимали участие в строительстве Нефтегорского нефтестабилизационного производства, где они сейчас работают вместе с мужем. Когда-то Елена и Наил пытались переехать в Самару, но «воздух там не тот», и семья вернулась на родину.

Сейчас в город-миллионник переехали двое их сыновей. Старший, Наиль, учится на 4 курсе политехнического университета, он станет спортивным менеджером. 16-летний Яросвет после 9 класса школы решил уйти в Самарский многопрофильный колледж имени Бартенева, сейчас он учится на системного администратора.

Полным составом (папа, мама, 3 сыновей и 3 дочерей) семья собирается нечасто, а совместные поездки и вовсе превращаются в целое приключение. В распоряжении семьи есть только старенькая «Нива», где семье из 8 человек, конечно, разместиться весьма проблематично.

Этот год для Назаровых – особенный. Президентский орден стал неожиданностью, когда его вручат – пока не ясно. Тем временем большая семья готовится к празднику: 18 ноября Наилу Назарову исполнится 50 лет, так что домочадцы вовсю обдумывают, чем удивить и порадовать главу большой семьи.

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