Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 13 ноября 2020 года

Количество заболевших в городах Золотого кольца растет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с COVID-19 становится все хуже и хуже, в ригионах вводят новые ограничения. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 13 ноября 2020 года

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 276

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

За прошедшие сутки во Владимирской области зафиксировали на два случая заражения COVID-19 меньше, чем за предыдущие 24 часа. Однако их все равно много – 118 случаев. Из них в Суздале зафиксировали пять новых зараженных. Всего в городе с начала пандемии 276 заболевших.

В регионе сейчас вовсю пытаются защитить детей от коронавируса. Власти объявили, что решать, переходить на дистанционное обучение или нет, будет каждая школасамостоятельно. Также в область поступило еще 81 тысяча доз вакцины от гриппа, в том числе для детей, ведь он в эпоху пандемии COVID-19 тоже никуда не делся.

Туристическая инфраструктура в регионе работает, однако масочный режим никто не отменял. Придется закрывать лицо масками, а на руки надевать перчатки. Помимо этого, в музеях действует ограничение на численность туристических групп, а бары и рестораны не работают по ночам.

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 696

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 743

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

В Ярославской области очередной рекорд по количеству заболевших за сутки. Там выявили еще 169 заразившихся. Больше всего, конечно, в региональном центре – в Ярославле, однако и в Переславле-Залесском, и в Ростове заразившихся хватает. С начала пандемии COVID-19 там подхватили 696 и 743 человека соответственно.

Власти борются с распространением заразы. Накануне они объявили о введении обязательного режима самоизоляции для жителей старше 65 лет.

- Покидать дом можно только для обращения за медпомощью, при прямой угрозе здоровью и жизни, для приобретения товаров и услуг (в ближайшей доступности) и для выгула животных. Работающим пожилым жителям региона дадут оплачиваемый больничный, - говорится в сообщении местного оперштаба.

Соберетесь в Ростов или Переславль-Залесский, не забудьте маску. Для туристов ограничений, кроме масочного режима, нет. Музеи, общепит и гостиницы работают. Однако теперь в кафе нельзя проводить массовые мероприятия, где участвуют больше 10 человек, а общепит закрыт по ночам. Исключение сделали только для хостелов и санаториев.

Если что, в регионе действует горячая линия - (4852) 73-80-60, 73-83-33, 25-37-03, 25-34-14 (с 8:00 до 19:00) и (4852) 40-04-55 (круглосуточно).

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 4776

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

В Костромской области коронавирус чуть ослабил свой темп, но не сильно. Там +135 заразившихся за сутки. В областной столице 65 новых заболевших, а всего в Костроме с начала пандемии заразились 4776 человек.

Для тех, кто справился с коронавирусом, двери открыл санаторий «Колос». Там будут проходить реабилитацию тяжело переболевшие COVID-19.

- В «Колосе» будут восстанавливаться те, кто болел тяжело. Для каждого разработают индивидуальную программу. В комплекс войдут и дыхательная гимнастика, и сухие кислородные ванны, и специальная диета, и психологическая помощь. Проходить реабилитацию смогут более 70 человек ежемесячно, - отметили в региональном оперштабе.

Ограничения в Костромской области не вводили, но масочный режим никто не отменял. Также запишите на всякий случай телефон горячей линии - 8 (4942) 641-644.

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

В Ивановской области тоже очередной рекорд. Там за сутки коронавирусом заболели 147 человек. Общее число заболевших по региону достигло 9 346 человек.

В регионе продолжают строить новый коронавирусный госпиталь. Он будет рассчитан на 360 коек. А чтобы не допустить распространения заразы, в Ивановской области все госучреждения работают с 10 утра. Помимо этого, власти продлили школьные каникулы до 15 ноября.

Что касается туристической инфраструктуры, то здесь все без изменений. Музеи, рестораны и гостиницы работают, однако, как обычно, не забудьте маски и перчатки, а также соблюдайте социальную дистанцию.

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 3334

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Московская область традиционно один из самых тяжелых в плане распространения коронавируса регионов. За прошедшие сутки там 729 новых случаев. В Сергиевом Посаде 16 новых заболевших, а общее число в городе с начала пандемии – 3 334.

Колледжи и вузы Подмосковья скоро перейдут на дистанционное обучение. У всех учащихся заблокируют транспортные карты.

Также все жители старше 65 лет должны оставаться дома, им заблокировали социальные карты жителя Московской области.

Для туристов этот регион не самый привлекательный. Там проходят без зрителей все спортивные мероприятия, не работают музеи. Однако если вы все-таки решили доехать до Сергиева Посада, вот телефон горячей линии - 8-800-550-50-30. На всякий случай.