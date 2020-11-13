Чтобы привлечь врачей из других регионов, медикам в Самарской области могут поднять зарплату. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рекорд по количеству заболевших за сутки снова обновлен, в область хотят пригласить врачей из других регионов, а Дмитрий Азаров пообещал, что следующий год наступит. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаркой области на 13 ноября 2020 года

Суточный рекорд снова обновлен

В Самарской области за сутки 197 подтвержденных случаев COVID-19. В очередной раз коронавирус обновил суточный рекорд. На этот раз на двух заболевших. Общее число заразившихся с начала пандемии – 18 230.

Больше всего новых заболевших в региональной столице – 69. Следом идет Тольятти, там 44 новых случая. В Новокуйбышевске 12 заболевших, в Похвистнево – 9, в Чапаевске – 7, в Сызрани – 6. По пять человек с COVID-19 обнаружили в Безенчукском и Челно-Вершинском районах, а также в Кинеле. В Октябрьске и Пестравском районе по четыре заболевших.

Традиционно чаще коронавирус находят у тех, кто проверился с диагнозами ОРВИ и внебольничная пневмония. Таких за сутки 154 человека. У 23 жителей Самарской области COVID-19 нашли после того, как взяли мазки после контакта с зараженными. У 20 человек вирус себя никак не проявлял, они просто решили проверить свое здоровье.

За сутки умерли семь пациентов с COVID-19. Это мужчины 49, 66, 68 лет и женщина 67 лет, у которых были заболевания сердечно-сосудистой системы, а также женщины 70, 81 и 87 лет.

Всего же выздоровели 88% всех заболевших с начала пандемии. Это 16 118 жителей Самарской области.

В область хотят привлекать врачей из других регионов

Депутаты предложили приглашать в Самарскую область медиков из других регионов, чтобы те помогли бороться с коронавирусом. Чтобы врачи охотнее переезжали, в области предложили поднять зарплаты медикам.

Примечательно, что ранее восемь врачей из Самары отправили в Иркутскую область, чтобы помогать там бороться с COVID-19. Объяснили это тем, что ситуация в Иркутской области куда тяжелее.

Губернатор пообещал, что следующий год будет

Ну и куда же без хороших новостей? Следующий год будет. По крайней мере, в этом заверил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Накануне он опубликовал в своем инстаграм доброе видео, на котором обратился к жителям региона. Глава области назвал 2020 год необычным и гарантировал, что новый год будет.

Причин не верить губернатору нет никаких.