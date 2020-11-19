Ситуация с коронавирусом остается сложной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В очередной раз в Самарской области за сутки зафиксировали больше двухсот человек с подтвердившимся covid-19. Поликлиники уже переделывают под «ковидные» госпитали, а количество коечных мест активно увеличивают. Рассказываем самые последние новости про коронавирус в Самарской области на 19 ноября 2020 года.

Цифры пугают

18 ноября стало известно, что еще 216 человек в Самарской области подцепили опасный недуг. За 200 — уже привычное количество для местных жителей. Большинство новых пациентов нашли в Самаре — 62. В Тольятти их 25. Третье место в этом неприятном рейтинге занимает Новокуйбышевск — там обнаружено 17 инфицированных.

Контактных 11 человек. Основная часть — 185 граждан — очередных covid-положительных узнала про диагноз после обследования с внебольничной пневмонией и ОРВИ.

Общее количество заболевших с начала пандемии — 19510. Скончались 368, в том числе 4 за последние сутки. Люди, конечно, уверены, что ситуация еще хуже.

Выздоровели почти 90% пациентов, 17556 заболевших. Согласно последним сведениям, 121 человек выписан из стационаров, а 138 завершили амбулаторное лечение.

Койки есть, их будет больше

Жители губернии переживают за коечный фонд. А хватит ли места тем, кому оно необходимо? В минздраве уверяют — все в порядке.

— Сейчас в регионе задействовано более 6 тысяч койко-мест для больных covid-19. По информации на 18 ноября, занято 5495 коек, свободны 668, — отмечают в ведомстве.

Медики добавляют, что 485 коек развернуты в санаториях, из них заняты 213. Туда отправляют на долечивание тех, у кого пневмония, а не положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Прибавляются и учреждения, где коронавирусным больным готовы оказать помощь. Так, в Южном городе начал работать первый «ковидный» госпиталь, перепрофилированный на базе поликлиники, на переоборудование которой ушло всего две с половиной недели.

— Госпиталь рассчитан на 210 коек, из них 100 обеспечены кислородной аппаратурой, оборудованы 6 коек реанимации. Персонал прошел необходимое обучение. Здесь будут трудиться 120 человек, — отмечают в оперштабе.

По-прежнему остается актуальной угроза локдауна. Губернатор Дмитрий Азаров заявил, что муниципалитеты, в которых не следять за безопасностью граждан, закроют на карантин. Фото же чиновников, которые допустили такое развитие событий, повесят на блокпостах. Власти напоминают, что нужно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и не появляться без надобности в общественных местах. Заботьтесь не только о себе, но и об окружающих!

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