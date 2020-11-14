В Самарской области перешли планку в 200 заразившихся за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ежедневно находят порядка двух сотен заболевших коронавирусом, и в прошедшие сутки рубеж в 200 заразившихся был пройден. Все больше народу обращается за медицинской помощью и встречает огромные очереди в ковид-госпиталях. Недовольные есть и среди родственников медработников - в социальных сетях появилась информация, что одному из умерших врачей, заразившихся вирусной инфекцией, намеренно не диагностируют коронавирус, чтобы не платить причитающиеся выплаты. Глава региона поручил разобраться в ситуации и потребовал предоставлять ему достоверную информацию о происходящем.Рассказываем эти и другие последние новости про коронавирус в Самарской области на 14 ноября 2020 года.

Превысили рубеж в 200 за сутки

В последние дни в Самарской области регулярно фиксировали около двух сотен заразившихся за сутки. Планка в 200 заболевших была превышена в прошедшие сутки, когда зафиксировали 205 новых случаев.

В Самарской области за сутки наибольшее количество заразившихся зарегистрировано в областной столице, где 58 новых случаев, в Тольятти, где 31, и, на этот раз, в Похвистнево, где 11. По показателю заболевших в сутки самарский регион на 29 месте в стране.

Чаще всего коронавирус находят у пациентов с ОРВИ и гриппом, на этот раз таких 151 человек, 27 человек узнали о заражении после профосмотра, столько же выявили из числа контактных.

За сутки в регионе 5 новых летальных случаев. Среди них двое мужчин в возрасте 81 года и 86 лет, а также три женщины в возрасте 64-х, 68-ми и 85-ти лет. У большинства были сопутствующие заболевания. Двое из умерших не имели сопутствующих заболеваний.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 18 435 человек, из них вылечились 88% пациентов, 348 человек умерли.

Глава региона требует правду

В Самарской области растет количество жалоб на работу системы здравоохранений. Так, много нареканий поступает в отношении больницы им. Середавина, где в ожидании КТ-исследований пациенты вынуждены ждать по несколько часов, при том, что сама процедура занимает не более 10 минут.

Глава региона поручил региональному минздраву сокращать очереди как в этой конкретной больнице, так и проанализировать ситуацию по другим ковид-госпиталям.

Жалуются не только пациенты, но родственники врачей. Так, в социальных сетях появилась информация о враче неотложной помощи при поликлинике №15 Геннадии Кагарлицком, который скончался после того, как заболел вирусным заболеванием. Коронавирус у него выявлен не был, родственники считают, что это сделано намеренно, чтобы не платить им причитающиеся выплаты. На выплаты родственники смогут рассчитывать после окончательной постановки диагноза, на что уйдет до 15-ти дней. Глава региона поручил держать ситуацию на контроле и потребовал предоставлять ему достоверную информацию о происходящем.

«Мне нужна честная, правдивая информация, как на самом деле обстоит дело, для того, чтобы принимать управленческие решения», - сказал губернатор во время заседания оперштаба.