Что посетители Bestchange должны знать о сервисе

На самом сайте никакие сделки не заключаются, но он предоставляет всю информацию, которая может понадобиться тем, кто желает обменять денежные средства. Это такие сведения:

- перечень надежных обменников. Обменные сервисы, представленные в списке, детально проверены администрацией, поэтому в их честности не должно возникать сомнений. Любой обменник обменяет валюту быстро и без рисков;

- актуальные курсы конвертации денежных средств. Информация по ним обновляется каждые 5-8 секунд, поэтому обмен осуществляется максимально выгодно;

- информация про разные виды валют и ЭПС, в которых они применяются.

После ознакомления с представленными сведениями и выбора подходящей сделки пользователи будут перенаправлены на сайт понравившегося обменного сервиса, где и смогут провести финансовую операцию. При этом, переходя к обменнику со страниц BestChange, есть возможность воспользоваться более выгодными условиями конвертации, чем те, что работают для людей, пришедших на сайт с поисковой системы.

Как заключить обменную сделку

Чтобы точнее разобраться в том, как проводится обмен, рассмотрим процедуру его выполнения пошагово. Посетителю агрегатора нужно выполнить следующее:

- находясь на сайте BestChange, слева в таблице указать тип валюты, которую необходимо отдать, и выбрать вид расчетных единиц, которые хочется получить;

- ознакомиться с результатами поиска – списком сделок от разных обменных сервисов. Выбрать лучшие условия, обращая внимание на резерв, курс конвертации и другие важные факторы;

- сделать клик мышкой на подходящем предложении, чтобы перейти на сайт обменника;

- заполнить тут заявку, прописав запрошенные сведения, проверив правильность информации;

- подтвердить заявку, отправить деньги по полученным реквизитам, проверить счет в другой валюте на предмет поступления активов через 10-15 минут.

Обычно вся процедура обмена занимает не более 20 минут. Она происходит значительно быстрее, чем при самостоятельном поиске обменника в Сети, к тому же, исключает риски. Именно поэтому пользователи и отдают предпочтение сервису BestChange.

Полезные возможности BestChange

Кроме информации про разные валюты, курсы их конвертации и обменные сервисы агрегатор предлагает своим посетителям следующее:

- конвертер – он поможет подсчитать, сколько удастся получить в результате обмена по конкретному направлению на актуальных условиях;

- опцию «Оповещение». Если человек не нашел подходящую сделку, он заполняет заявку, указывая интересующие условия конвертации. Как только появляется предложение, соответствующее обозначенным требованиям, на почту пользователя поступает уведомление;

- расширения для популярных браузеров. Они помогут получить доступ к агрегатору, если сайт https://www.bestchange.ru/ не открывается, потому что Бестчендж заблокирован;

- приложение – подойдет тем, кто хочет пользоваться скачиваемым ПО, чтобы получать интересующие сведения, но экономить трафик.

Еще одно интересное и полезное предложение от BestChange – партнерская программа. Она предусматривает начисление определенной денежной суммы за новых клиентов, привлеченных на сайт. Те, кто активно пользуется мониторинговым порталом, имеет немало знакомых, также меняющих валюту в Сети, смогут неплохо заработать.

Как поступить, когда BestChange выдает ошибку

Если мониторинговый портал недоступен из-за того, что официальный сайт BestChange выдает ошибку, не стоит отчаиваться, ведь есть копия основного ресурса и находится она на странице https://www.bestchange.net/. Это зеркало агрегатора, являющееся полной его копией. Здесь представлены те же сведения, обменники и опции, помогающие упростить обмен, сделать его выгоднее. Работает зеркало стабильно и полноценно. Главное – пользоваться указанным адресом, не переходить по другим ссылкам, чтобы не стать жертвой мошенников и не потерять собственные деньги.

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