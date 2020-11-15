Новые рекорды по заболевшим и новые ограничения: что вытворяет коронавирус в Самарской области

Новых заболевших коронавирусом все больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заболеваемость коронавирусом в Самарской области бьет все новые рекорды, а власти всерьез задумываются о новых ограничениях. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 15 ноября 2020 года.

Меньше 200 не опускается

Статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области неутешительна – за минувшие сутки число больных с официально подтвержденным диагнозом COVID-19 в регионе выросло на 211 человек. Это рекордные показатели с начала пандемии, хотя уже несколько дней подряд число новых заболевших за сутки не снижалось ниже двухсотенной отметки. А общее число самарцев с коронавирусом с начала пандемии достигло 18646 человек.

При этом растет и число погибших – за минувшие сутки официально подтвердилась смерть трех коронавирусных больных, а общее число погибших уже составило 351 человек. Однако большинство все-таки выздоравливает – таких уже 16606 человек.

По данным Роспотребнадзора, за неделю в два раза выросла заболеваемость коронавирусом среди студентов, резкий всплеск числа заболевших отметили медики и среди педагогов. Единственные возрастные группы, где заболеваемость коронавирусом за неделю снизилось – это 7-14 и 15-17 лет.

Школьники на удаленке и томография по ОМС

Ничего удивительного, что в этих условиях власти продлили самоизоляцию для самарцев старше 65 лет. Им рекомендовано не выходить из дома, а при необходимости купить продукты или лекарства прибегать к помощи волонтеров. Режим самоизоляции для этой категории населения глава региона Дмитрий Азаров продлил до 3 декабря.

Продлили власти и режим дистанционного обучения для учеников 6-11 классов. Ребята будут учиться из дома еще неделю, до 22 ноября включительно. Однако для учеников 9-х и 11-х классов предусмотрены очные консультации – впереди у них экзамены.

Учебу в колледжах и вузах Самары региональные власти также рекомендовали перевести в режим дистанционных лекций и очных практических занятий. Впрочем, многие учебные заведения уже ввели такой режим самостоятельно еще с сентября.

Растет техническое оснащение больниц и поликлиник - в ближайшее время в поликлиниках № 13 и 15 в Самаре и в поликлинике № 3 в Тольятти появятся новенькие современные компьютерные томографы. Их приобрели частные инвесторы, однако сделать здесь томографию можно будет по ОМС. Также на этой неделе томографы уже установили в самарских ГБ №4 и ГБ№6 и отремонтировали аппараты в ГБ №7 и в госпитале ветеранов войн.

Вместе с тем медики призывают самарцев не увлекаться самолечением и с осторожностью применять антибиотики. В частности, речь идет об антибиотике цефтриаксоне, который многие горожане бросились скупать. Главврач самарской поликлиники №15 Анна Дзюбайло предостерегла земляков – она отметила, что этот антибиотик не просто бесполезен при борьбе с вирусом, но еще и может дать побочный эффект при неграмотном применении.