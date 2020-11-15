Самарцы намерены взять у гостей реванш за поражение в первом круге Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

15 ноября 2020 года «Крылья Советов» в рамках 22 тура ФНЛ принимают на своем поле столичный «Велес». Этим матчем команды, находящиеся на 4 и 5 месте, открывают для себя начало второго круга. Представляем вашему вниманию онлайн-трансляцию поединка.

«Крылья» готовились к игре на клубной базе. Все здоровые игроки принимали участие в занятиях. По индивидуальной программе занимались Ежов, Сарвели, Якубка, Гынсарь, Зеффан и Хади, у которых были проблемы со здоровьем. После неудачи в противостоянии с «Краснодаром-2» волжане просто обязаны набирать очки, учитывая, что они планируют вернуться в РПЛ.

Но с «Велесом» будет непросто. Москвичи давно не проигрывают и очень уверенно смотрятся в турнире. Не стоит забывать, что еще в прошлом сезоне коллектив Александра Стукалова выступал в ПФЛ. Есть здесь и интересные футболисты — блистает Максименко, здорово смотрится защитник Малания, опасны Галоян и Стефанович. У клуба хорошая селекционная работа, которая дает свои плоды.

Статистика личных встреч не в пользу «КС». В первом круге «Велес» уверенно одолел фаворита со счетом 3-1. Подопечные Игоря Осинькина ничего не смогли противопоставить новичку лиги.

Тем не менее, букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На них коэффициент 1,90. На ничейный исход — 5,35. На гостей — 8,90.

Возьмут ли «Крылья Советов» реванш, станет известно совсем скоро. Стартовый свисток на «Самара Арене» Станислав Васильев из Ижевска даст в 15:00 по самарскому времени. Матч покажут в «Яндекс.Эфире».

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