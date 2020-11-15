Иван Сергеев принес победу самарцам Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

«Крылья Советов» в матче 22 тура ОЛИМП-ФНЛ принимали на «Самара Арене» столичный «Велес». Команды — соседи по турнирной таблице, расположились на 4 и 5 месте, поэтому игра получилась непростой.

Первые 10 минут прошли без моментов. Было много борьбы в центре поля. Каждый их участников матча хотел завладеть инициативой.

Ближе к середине тайма «Крылья» завладели инициативой. Хороший шанс был у Зиньковского, но он попал в защитника. С дальней дистанции бил Кабутов, вратарь спокойно попал мяч. «Велес» действовал на контратаках и на 30-й минуте едва не открыл счет — Максименко ворвался в штрафную и запустил круглого чуть выше перекладины.

Вскоре возможности отличиться имелись у Сергеева и Цыпченко. В завершающей стадии проявить себя как следует у них не получилось.

Первый, по-настоящему опасный, момент возник у Антона Зиньковского на 37 минуте. Он классно обыграл защитника, пробил с правой, но Городовой в прыжке спас ворота.

Первый тайм в итоге получился весьма скучным. Завершился он со счетом 0-0.

Во второй половине «КС» пошли вперед. До опасности не доходило, но давление они на соперника оказывали серьезное. Гости почти не атаковали, хотя тоже старались владеть мячом.

Долгое время у подопечных Осинькина ничего не получалось. Лишь на 68 минуте Кабутов бил в упор после навеса Комбарова, но голкипер спас ворота. Вскоре после похожей подачи с левой бровки пытался забить Сергеев, но снова Городовой оказался на месте!

А на 75 минуте хозяева неожиданно пропустили. Москвичи провели разящую контратаку, Алиев вышел один на один и пробил. Фролов задел мяч, но все-таки пропустил.

Но расстраивалась местная публика недолго. На 79 минуте Кабутов здорово забросил мяч в штрафную, и вышедший на замену Голенков точно пробил головой в самый угол. 1-1!

Тут же Горшков мог вывести «Крылья» вперед, но снова хорошо сыграл Городовой. Сергеев опасно бил, но попал в защитника. А вот на 87 минуте Иван был точен. После очередного точного навеса Дмитрия Кабутова он головой отправил мяч в сетку с одиннадцатиметровой отметки, 2-1! Нападающий записал на свой счет уже 19 гол за «КС», сейчас он лучший бомбардир ФНЛ.

До финального свистка счет не изменился. «Крылья Советов» набрали три очка, оторвались от «Велеса» и продолжают бороться за выход в элиту.

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