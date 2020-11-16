Очередной рекорд и сомнительные антибиотики: что вытворяет коронавирус в Самарской области

В Самарской области становится все больше заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области не радует. Накануне поставлен очередной рекорд по числу инфицированных, в аптеках не найти всех лекарств, правда, некоторые и не нужно искать. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 16 ноября 2020 года.

Снова больше 200

15 ноября, в воскресенье, стало известно, что в регионе нашли еще 215 заболевших коронавирусом. Это самый большой показатель с начала пандемии. Ниже двухсот число новых пациентов в последние дни не опускается, это печально. Общее количество инфицированных в губернии сейчас 18861. И это только по официальным данным. По-прежнему, больше всего от инфекции страдают в Самаре и Тольятти. Впрочем, и в других уголках губернии не все хорошо со статистикой.

К сожалению, люди продолжают умирать от covid-19. За сутки добавилось еще 4 жертвы. В Самарской области от коронавируса скончались уже 355 человек. У многих из них были сопутствующие заболевания.

Есть и моменты оптимистичные. Многим удается справиться с недугом. Так, за все время выздоровели 89% заболевших — 16842 человека. 236 из них — за последние сутки.

Не все лекарства помогают

Тем, кто болеет коронавирусной инфекцией, положены бесплатные лекарства. Препараты должны получать и граждане с подозрением на вирус. Назначение происходит после того, как врачи бригады первого типа осмотрят потенциального пациента. Уже во время первого контакта медики могут оставить первый набор лекарств на три дня — общее противовирусное умифеновир и парацетамол, жаропонижающее.

Если диагноз подтвержден, то существует 10 схем лечения коронавирусных больных разных категорий. Предусмотрено 10 наборов лекарств, которые могут выдать пациенту. Зависит от степени тяжести инфекции, состояния пациента, наличия или отсутствия у него поражения легких. Многое зависит от динамики, если она отрицательная, то будут назначены более серьезные медикаменты. Также должны проводить дополнительные исследования: ЭКГ, анализ крови. Этим занимается бригада второго типа.

Многие покупают цефтриаксон. Его почти не осталось в аптеках. Но заместитель руководителя регионального минздрава Татьяна Сочинская называет интерес к этому антибиотику необоснованным.

— Он широко использовался и раньше в амбулаторной практике, в том числе и для лечения пневмонии с легким течением. Но пневмонии бактериальной, — отметила она. — Но цефтриаксон не входит в 10 схем лечения коронавируса. Его применение совершенно неоправданно.

Добавим, что в Самарской области из-за коронавируса сохраняются ограничительные меры. Местным жителям старше 65 лет нужно оставаться на самоизоляции. С продуктами и вещами первой необходимости могут помочь волонтеры. Детям нельзя ходить в торговый центр без сопровождения взрослых, за порядком обещали следить сотрудники ЧОО. По-прежнему необходимо носить маски, мыть руки, соблюдать дистанцию. Власти призывают людей быть аккуратнее, заботиться о себе и окружающих.