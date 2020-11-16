В Самарском регионе стартовал сбор заявок на участие в конкурсе бизнес-идей для школьников

Регистрация участников на конкурс бизнес-идей для школьников-2020 стартовала.

Бизнес в России, как и в целом в мире, сильно молодеет. Предпринимателями становятся не только в стабильные 30 лет, но и гораздо раньше. Существует множество примеров, когда успешные бизнес-проекты реализуют студенты, учащиеся колледжей и даже школьники.

Прогрессивное поколение в 2000-х - драйвер преобразований во всех сферах жизни. Уверенно шагнули дети-бизнесмены и в предпринимательство. Подростки создают уникальные проекты офлайн и в сети. Их смелые задумки и бизнес-модели получают одобрение не только у родителей и сверстников, но и у профессиональных экспертов и инвесторов.

Чтобы хорошая идея доросла до реального бизнес-проекта, юным предпринимателям особенно нужна поддержка, мотивация и наставничество. Команда центра «Мой бизнес» в Самарской области готова помочь подросткам сделать первые шаги к созданию собственного дела.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Самарской области проходит множество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в сферу бизнеса. Это и открытые тематические уроки для старшеклассников, и различные акселерационные программы, и мастер-классы от ведущих экспертов и практикующих бизнесменов. С начала 2020 года более 600 старшеклассников региона смогли освоить азы предпринимательской деятельности и оценить свои перспективы на будущее.

Пришло время применить накопленные знания на практике! Центр «Мой бизнес 63» объявляет о старте специального конкурса, ориентированного на юных бизнесменов. В нем смогут принять участие школьники, а также студенты ссузов в возрасте от 14 до 17 лет.

Все, что необходимо – подать заявку до 27 ноября 2020 года, в свободной форме описать свою бизнес-идею и пройти небольшое онлайн-собеседование, во время которого рассказать об актуальности и оригинальности проекта.

Жюри конкурса – опытные предприниматели Самарской области и амбассадоры центра «Мой бизнес 63» - рассмотрят заявки и отберут участников для очного финала. Финалисты смогут пройти стажировку у специалистов, которые помогут прокачать и доработать проект, а также подготовить яркую презентацию.

В финале, который пройдет 3 декабря 2020 года, члены жюри заслушают очные презентации участников и выберут среди них трех победителей, чьи бизнес-проекты окажутся наиболее перспективными. О самых ярких бизнес-идеях юных предпринимателей узнает вся область, а значит они получат реальную возможность найти потенциальных инвесторов и реализовать свой проект.

Помимо признания на уровне профессионального предпринимательского сообщества победителей конкурса ждут ценные призы от центра «Мой бизнес 63». Участник, занявший первое место получит в подарок набор гаджетов «умный дом» от компании «Яндекс». Финалистов, оказавшихся на втором и третьем местах, ждут комбо-наборы услуг по формированию личного бренда: профессиональный дизайн социальных сетей и фотосессия.

Участие в конкурсе бизнес-идей для школьников – это возможность:

- получить знания при подготовке проекта к конкурсу

- познакомиться с ведущими экспертами в сфере предпринимательства

- дать старт для запуска собственного бизнеса

Для кого этот конкурс:

- школьники и студенты ссузов, у которых есть бизнес-идея, но не хватает знаний для запуска своего проекта

- команды и компании ребят, которые хотят сделать «что-то своё»

- выпускников обучающих проектов «Мой бизнес 63», которые хотят приступить к активным действиям по созданию своего проекта

Регистрация участников на конкурс бизнес-идей для школьников-2020 стартовала. Подать заявку можно по

Проект реализуется по заказу и за счёт средств минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участие бесплатное. Необходима регистрацию по ссылке https://mybiz63.timepad.ru/event/1469194/

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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