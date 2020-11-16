Академия «PROбизнес» объявляет набор участников в возрасте 14-17 лет на новый поток

Академии «PROбизнес» 14+ - проект для активной молодежи, которая нацелена генерировать и воплощать в жизнь бизнес-идеи и менять мир вокруг себя к лучшему!

Уже 23 ноября 2020 года стартует очередной тренинговый курс в рамках академии «PROбизнес». С юными участниками 14-17 лет будут работать ведущие практики бизнеса и опытные предприниматели. Они не только помогут школьникам и студентам получить базовые знания и навыки по организации собственного дела, но и вдохновят на создание креативных бизнес-идей.

Новый курс в рамках академии «PROбизнес» включает в себя несколько модулей. Логика обучения повторяет все этапы создания бизнес-проекта: от генерации идеи до маркетинга и презентации перед потенциальными инвесторами. Программа разработана в соответствии с рекомендациями министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и средние предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Каждый участник во время обучения сможет не просто сформулировать собственную уникальную бизнес-идею, но и детально проработать ее с ведущими экспертами в сфере предпринимательства. Заключительным этапом курса станет защита проектов, разработанных юными бизнесменами. Члены жюри заслушают презентации и дадут свои рекомендации каждому участнику. Все обучающиеся получат сертификаты о прохождении курса. Кроме того, авторам лучших, по мнению экспертного жюри, проектов помимо диплома достанутся ценные призы от команды «Мой бизнес 63».

Основные цели обучения академии «PROбизнес» 14+:

- Сформировать у подростков проектное и предпринимательское мышление

- Привить ценность понятия «финансы» и воспитать умение ими грамотно пользоваться

- Обучить основам анализа рынка, его тенденций, экономической ситуации

- Развить умение общаться в коллективе, выстраивать профессиональные взаимоотношения

- Помочь юным предпринимателям создать и протестировать собственные бизнес-идеи

Лучший проект группы курса получит главный приз - Apple iPad и брендированный набор подарков от проекта «Мой бизнес 63»

В этот раз, в связи с напряженной эпидобстановкой и в целях безопасности юных участников, обучение в рамках академии «PROбизнес» пройдет в онлайн-формате. Курс состоит из 12 занятий и финальной проектной сессии, которая пройдет 10 декабря 2020 года.

Подать заявку на участие необходимо до 22 ноября 2020 года. Заполнить анкету можно по ссылке https://academy.mybiz63.ru/

.Напомним, что обучение в академии «PROбизнес» для школьников и студентов абсолютно бесплатное.

Академии «PROбизнес» 14+ - проект для активной молодежи, которая нацелена генерировать и воплощать в жизнь бизнес-идеи и менять мир вокруг себя к лучшему!

Проект реализуется по заказу и за счёт средств минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участие бесплатное. Необходима регистрацию по ссылке https://academy.mybiz63.ru/

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