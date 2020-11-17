Для начинающих предпринимателей и самозанятых Самарского региона: курс-концентрат «Контент и таргетинг - двигатели продаж»

Курс пройдет 21 – 22 ноября 2020 года

Команда проекта «Мой бизнес 63» запускает очередной формат мероприятий - мини-курсы для тех, кто только запустил свой бизнес-проект. Небольшие, но содержательные интенсивы по разным тематикам, связанным с развитием предпринимательской грамотности, будут проходить в выходные дни. Это позволит участникам, с одной стороны, не отвлекаться от рабочего процесса в будни, а с другой – полностью погрузиться в тему и быстро, но качественно прокачать необходимые навыки всего за пару дней.

Первый курс-концентрат стартует уже в ближайшие выходные – 21-22 ноября 2020 года – и будет полностью посвящен вопросам продвижения бизнеса в социальных сетях. В программе – четыре семинара от международных экспертов в сфере SMM и таргета. Они расскажут участникам курса, как работать с контентом, научат азам smm-менеджмента и посвятят в тонкости таргетированной рекламы в наиболее популярных у пользователей социальных сетях. Каждый из четырех семинаров будет состоять из теоретической части и практической отработки полученных знаний в прямом эфире.

К участию приглашаются начинающие предприниматели, которые зарегистрировали бизнес в 2020 году, и самозанятые, которые стремятся развивать свои компетенции и проект.

Программа курса-концентрата «Контент и таргетинг - двигатели продаж»:

21 ноября 2020 года, 13.00.

Тема: Структуры продающих текстов для соцсетей. Занятие включает отработку практического задания в прямом эфире.

- Где найти идеи и темы для публикаций?

- Структура продающего текста

- Структура полезной статьи

- Как легко написать 10 статей за один день?

Спикер: Алексей Аль-Вата, г. Одесса. Со-основатель Skillbiz, спикер, автор образовательных программ, курсов и тренингов. Автор книг «Бесконечный поток идей о том, как создать контент для бизнеса» и «Поток клиентов из Facebook и Инстаграм». Сертифицированный тренер. Его обучающие программы в живую посетили более 7000 предпринимателей и специалистов из Украины, Беларуси, Литвы и Молдовы. Лично написал и создал более 2000 продающих статей, снял 500 видео и разработал более 100 одностраничных сайтов для бизнеса. Работал с компаниями: «УкрАйс», «Мир Лестниц», «Доминанта-Стар», «Ощадбанк», «УкрЭкоПром» и другие.

21 ноября 2020 года, (время уточняется).

Тема: Сам себе smm-менеджер.

- Стратегии, метрика, полезные сервисы

- Умение работать с негативом и выстроить профессиональные отношения с клиентом

- KPI

22 ноября 2020 года, 13:00.

Тема: Таргетинг VK для предпринимателей.

- Как работает таргетированная реклама

- Основные этапы продвижения продукта

- Специалисты и сервисы

- Быстрый анализ спроса

Спикер: Родион Мухамедзяров, г. Санкт-Петербург. Таргетолог TargetHanter, сервиса для поиска клиентов во «Вконтакте», «Одноклассниках» и других соцсетях.

22 ноября 2020 года, 13:00.

Тема: Продажи из Инстаграма и Феи сбука без саи та, агентств, дизаи неров и таргетологов.

- Нужны ли специалисты?

- Автоматическое управление и оптимизация в Facebook Ads

- Что нужно для запуска рекламы в Facebook кроме желания и рекламного бюджета?

- Формат Lead Ads для тех, у кого нет саи та? Или он очень плох?

- Работа с пикселем и оптимизация по целевым деи ствиям (для тех, у кого все же есть саи т).

- Расчет экономики проекта и его эффективности

Спикер: Павел Баракаев, г. Москва. Интернет-маркетолог, эксперт по таргетированной рекламе и веб-аналитике, спикер отраслевых конференций («Суровый Питерский SMM», «РИФ-Воронеж», Marketing Monsters Club). В прошлом — руководитель партнерских направлений Adventum, ранее — Head of Paid Social & SMM Adventum. Автор двух курсов по таргетированной рекламе в «Нетологии», преподаватель в Convert Monster и Skillbox. Работал с клиентами: «Первый канал. Всемирная сеть», «ЭкоНива», «Молвест», Андрей Парабеллум, Михаил Гребенюк, ГАЛС, ЛСР, ИНГРАД, «ОТП Банк», «СМП Банк», «Ренессанс Страхование», «ВТБ Арена Парк», IVI, Geforce Now.

Курс пройдет 21 – 22 ноября 2020 года

Формат: онлайн (на платформе Zoom и Вебинар.ру)

Участие для представителей МСП и самозанятых бесплатное! Успейте зарегистрироваться по ссылке https://mybiz63.timepad.ru/event/1481018/

Мероприятия реализуются по заказу министерства экономического развития Самарской области, при поддержке центра «Мой бизнес» Самарской области, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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