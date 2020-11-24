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В Самарской области налоговики создали ОПГ и помогали господрядчикам не платить НДС

По данным следствия, подозреваемые помогли бизнесменам со всей страны уклониться от выплаты НДС на 4,5 миллиардов рублей
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Следователи выясняют все подробности преступления

Следователи выясняют все подробности преступления

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С мошенничеством на несколько миллиардов рублей разбираются правоохранители. Под подозрением — бывшие и нынешние тольяттинские налоговики, помогавшие подрядчикам крупных организаций со всей страны уходить от уплаты НДС, сообщает РБК.

На преступную группу следователи вышли в ходе расследования уголовного дела о превышении полномочий сотрудниками межрайонной инспекции ФНС № 2, базирующейся в Автозаводском районе Тольятти. Они подали недостоверные декларации на одно из местных коммерческих ООО и привлекли внимание силовиков.

Как считают следователи, злоумышленники пользовались своим служебным положением и, действуя через ту самую компанию-посредника, проворачивали налоговые махинации. За помощью к ним на протяжении нескольких лет успели обратиться представители сотен фирм из разных уголков России — Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и не только. Среди клиентов могут оказаться подрядчики известных госкорпораций.

ОПГ налоговиков помогла бизнесменам уклониться от выплаты НДС на очень солидную сумму. Речь идет о четырех с половиной миллиардах рублей. За свою помощь подозреваемые тоже получали весьма щедрые гонорары.

В деле сейчас фигурируют больше 25 человек. На их рабочих местах и в их квартирах проводят обыски. Поддельные доверенности, флешки, банковские карты, на которые поступали деньги для организаторов и участников, печати нотариуса и не только изъяты сразу по нескольким адресам. Оперативные мероприятия проведены и в межрайонной инспекции автограда.

Разбирательства продолжаются. Организаторы, участники группировки, а также масштабы их деятельности сейчас устанавливают. В Следственном управлении СК корреспонденту «КП-Самара» комментировать эту ситуацию отказались.

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