В Самарской области готовят новые койки для пациентов с коронавирусной инфекцией, Михаил Мишустин разрешил переоборудовать под covid-госпиталь терапевтическое отделение клиник СамГМУ, в некоторых районах ситуация тяжелее, чем в областной столице, главам муниципалитетов придется постараться, чтобы доказать свою ответственность. Эти и другие последние новости про коронавирус в Самарской области на 17 ноября 2020 года вспоминаем вместе с вами.

Кто болеет?

19078 человек заболели коронавирусом в Самарской области с начала пандемии. 359 человек скончались, в том числе и четыре человека за сутки. Ежедневно - рекордные показатели по выявляемости новых заболевших, только за последние сутки в списке прибавилось 217 человек.

16 ноября стало известно, что в регионе откроют еще около 200 коронавирусных коек - под covid-госпиталь переоборудовали терапевтическое отделение клиник СамГМУ. В целом дефицита коек сейчас в регионе нет, свободны по словам губернатора около 36%, однако резерв позволяет быть спокойным и планировать разные варианты развития ситуации.

О заболеваемости на прошедшем оперативном штабе рассказали представители Роспотребнадзора. Здесь подчеркнули, что падает число заболевших в возрастной группе старше 65 лет - впервые за все время. При этом эпидемиологические расследования показывают, что страдают члены трудовых коллективов. Представителей предприятий теперь будут приглашать на заседания штаба, чтобы они рассказали о своем положительном опыте работы.

При этом за неделю и ОРВИ и пневмонии выросли - на 4 и 52% соответственно.

Власти на местах недорабатывают

С 1 сентября в Роспотребнадзор поступили 324 материала о несоблюдении мер эпидемиологической безопасности. Однако, эксперты отметили, что не из всех муниципалитетов приходят качественно составленные материалы. Губернатор обратился к главам районов и небольших городов и попросил жестче следить за соблюдением требований.

- Ваши недоработки скажутся на ухудшении работы экономики, на снижении уровня благосостояния людей. Ваше халатное отношение к нарушителям. Так не пойдет. Там, где в муниципалитетах работа не будет вестись, – будем принимать локальные решения. Коллеги, ситуация очень сложная. Для того чтобы не наносить значительный ущерб экономике, нужно всего лишь соблюдать те ограничения, которые введены, - потребовал от глав губернатор.

Меньше очередей, больничные онлайн

Одна из задач, которую обсудили на штабе - сократить время ожидания в очередях в больницах. Сейчас в больнице Середавина внедряются принципы бережливого производства, к этой работе готовы подключиться коллеги из Москвы.

Больничные уже с этой недели можно будет закрывать дистанционно - без похода к врачу. Это тоже позволит сократить контакт уже здоровых граждан с теми, кто может быть заражен, а также сэкономит время врачей. Для финального осмотра будут применять элементы телемедицины.

Также губернатор попросил вместе с ГИБДД подумать о машинах, которые эвакуируют от больниц. С одной стороны, они мешают скорой помощи, с другой - больные - возможно, даже с опасной инфекцией - вынуждены искать свою машину по городу, а это не дело.