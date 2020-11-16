Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 16 ноября 2020 года

Врачи просят жителей России больше сидеть дома

Ограничений все больше, для туристов все меньше раздолья. Рассказываем о последних новостях коронавируса в городах Золотого Кольца на 16 ноября 2020 года.

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 294

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

16 ноября во Владимирской области заболели еще 124 человека и это не самый позитивный результат. Больше всего зараженных в областном центре - 18 человек, 17 в Гусь-Хрустальном районе, 16 в Муроме и окрестностях. В самом Суздале - шесть новых заразившихся.

Гостиницы и музеи в регионе работают, также открыты кафе, правда, в них действует комендантский час с 23.00. В городе проводят дезинфекции, действует обязательный масочный режим, без средств защиты не будут обслуживать в магазинах, а из общественного транспорта нерадивых анимасочников обязательно будут высаживать.

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 730

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 771

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный.

Последние новости коронавируса в Ярославской области: всего с начала пандемии заболели 13887 человек, за последние сутки - еще 174, выздоровели 12595 человек. Ситуация не самая худшая, медики во всеоружии и трудятся не покладая рук. Сейчас в регионе работают гостиницы, музеи, кинотеатры и театры - с ограничениями по заполнению зала, зоопарк. Приезжим не нужно соблюдать изоляцию, но обязательно необходимо носить маску. Кафе и рестораны не работают с 23.00 до 6.00.

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 4987

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Цифры заболеваемости коронавирусом в Костромской области по-прежнему значительны. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 139 пациентов. Врачи не смогли спасти женщину 66 лет с диагнозом COVID-19 и множественными хроническими заболеваниями. Из 9190 всех заразившихся в регионе больше половины, 4909 человек – в Костроме. Так что здесь не стоит пренебрегать масочным режимом. Сейчас в стационарах Костромской области находятся 708 человек, из них 345 с подтвержденным диагнозом COVID-19. На дому лечатся 2694 заболевших, 5981 пациента уже победили болезнь.

Туристическая инфраструктура работает, но собираясь в Кострому, запаситесь масками и избегайте людных мест.

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 5155

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Последние новости коронавируса в Иваново на 16 ноября не слишком оптимистичные. 55 новых заболевших в областной столице, которая одна из первых начала вводить санитарные меры предосторожности. Туристов здесь давно просили соблюдать самоизоляцию, граждан пожилого возраста также давно посадили дома. В городе нужно носить маску в любых общественных местах.

Их последних новостей ковидной реальности: в Ивановской области от инфекции скончались два медика. Зато есть и позитивные моменты: так, несмотря на рост числа заболевших, количество госпитализаций снизилось, большинство более бессимптомно.

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 3526

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

С начала пандемии в Московской области заболели коронавирусом 97647 человек, за последние сутки - 810 новых случаев, причем плюс сто - в Сергиевом Посаде. Летом тут кипела туристическая жизнь, однако уже с приходом осени начали закрывать музеи, ограничивать работу ресторанов, устанавливать новые ограничения. И сейчас из всей туристической инфраструктуры работают только гостиницы - музеи, дворцовые комплексы закрыты, это требование безопасности. В Подмосковье надеются таким образом победить инфекцию и встретить новый туристический сезон во всеоружии.

Если же вы все же собираетесь в гости в этот город, не забудьте о масочном режиме - при его нарушении можно получить немаленький штраф.