Когда-то по региону было запрещено передвигаться без специальных справок - неужели опять такое возможно? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области число больных коронавирусом не падает, глава региона негодует: ночные клубы работают, бизнес ограничительные меры не соблюдает, народ маски не носит, - значит, надо быть строже! Он обещает новые места для больных и суровое наказание для нарушителей режима. Эти и другие последние новости про коронавирус в Самарской области на 18 ноября 2020 года вспоминаем вместе с вами.

Новые жертвы коронавируса

С начала пандемии в Самарской области подтверждено уже 19 294 случая коронавируса, 216 из них - за последние сутки. В "передовиках" - Самара (68 больных), Тольятти (27 фактов) и Сызрань (17 положительных тестов на COVID-19). При этом 80,5% заболевших (174 человека) к врачам обратились с признаками простуды и гриппа.

Власти просят жителей региона быть внимательнее к своему здоровью и соблюдать введенные ограничения, потому что в последнее время редкий день обходится без известий о новых жертвах ковида. За последние сутки, к примеру, стало известно о 5 умерших. Да, им было от 63 до 79 лет, плюс они страдали сопутствующими тяжелыми заболеваниями - но если б не "корона", кто знает, как сказалась бы на их здоровье эта осень?

Под наблюдением врачей остается 131 пациент, и медики искренне надеются, что это число не будет увеличиваться слишком быстро.

Предотвратить или вылечить

17 ноября министр здравоохранения региона Армен Бенян общался в прямом эфире с слушателями радио "Комсомольская правда" и отвечал на вопросы журналистов "КП-Самара". Так, он рассказал: в регион уже поступили 42 вакцины от коронавируса, их сделали врачам. В ближайшее время мы ждем еще 2000 доз - они предназначены медикам и соцработникам, потому что именно они сейчас на передовой.

Для тех жителей региона, кто заразился ковидом, но лечится дома, уже завезли 14 с лишним тысяч упаковок лекарств трех разных видов - их развезут по поликлиникам и будут выдавать бесплатно.

Для тех, кто переносит болезнь тяжело, в регионе готовят новые места в медучреждениях. Сейчас предусмотрено 6350 коек, в резерве остаются еще 700, плюс власти готовятся в любой момент ввести планы "В" или даже "С" и задействовать дополнительные места за счет санаториев. Пока что их используют для "долечивания" пациентов, которые необходимую помощь уже получили, но нуждаются в реабилитации.

Накажут на нарушения

Власти считают, что число больных коронавирусом растет, просто потому что народ не соблюдает введенные ограничения. Причем чаще всего на этом ловят коммерсантов: 90% всех штрафов приходится именно на них, а это внушительная цифра - более 10 млн рублей.

- Руководители муниципалитетов знают буквально каждое предприятие. Глава района или города может найти возможность проверить соблюдение режима, – заявил недавно губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. – Вопиющий случай в Самаре, когда работали ночные клубы. И это несмотря на то, что они у нас должны быть закрыты еще с весны. Я считаю, это попустительство городских властей.

За попустительство власти теперь намерены наказывать: в частности, Дмитрий Азаров пообещал, что если ситуация с ковидом и нарушениями ограничительных мер будет развиваться в том же духе, то в Самарской области придется закрывать въезды и выезды из отдельных городов и районов, а на блокпостах - вешать фотографии чиновников, которые виноваты в локдауне.

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