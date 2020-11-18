В Самаре открывается фестиваль документальных фильмов «Соль земли»

Форум документалистов, который стал одним из символов Самары, пройдет в областной столице с 18 по 21 ноября. Увидеть документальные фильмы, выступления гостей фестиваля сможет любой желающий, не выходя из дома, на сайте solzemli-samara.ru. Также 19 и 20 ноября с 12.00 до 18.00 в сквере Музея имени Э.А.Рязанова пройдет трансляция фестивальных фильмов.

В 2020 году в адрес фестиваля пришло более 300 киноработ, номинантами фестиваля стали 80 кинолент. Конкурсные фильмы традиционно представлены в пяти номинациях «Здесь и сейчас», «Времена не выбирают», «Русский собор», «Чти отца твоего и матерь твою», «Камо грядеши?..». Среди них фильм об одном из наиболее почитаемых старцев Русской православной церкви конца XX – начала XXI веков архимандрите Кирилле (Павлове), которого называют всероссийским духовником. Несколько фильмов об известных деятелях культуры, кинорежиссерах Григории Александрове, Василии Шукшине и Валерии Ахадове. Такая картина, как «Валенки.RU» открывает целый мир этого, казалось бы, незатейливого производства. Отличительной особенностью XIII фестиваля стали фильмы, посвященные Великой Отечественной войне.

В 2020-м году XIII Открытый Всероссийский фестиваль состоится в формате онлайн

Награждение лауреатов фестиваля «Соль земли» можно будет также посмотреть онлайн. 21 ноября в 18.00 на сайте solzemli-samara.ru начнется трансляция Торжественной церемонии награждения победителей.

Участниками и гостями кинофестиваля в 2020 году станут известные кинематографисты:

Галина Прожико – член жюри, Доктор искусствоведения, профессор ВГИКа, Заслуженный работник культуры РФ (г. Москва);

Николай Волков – член жюри, кинооператор, Заслуженный деятель искусств РФ (г. Санкт-Петербург);

Александр Мясников – член жюри, журналист, писатель, историк, лауреат Государственной премии Правительства РФ в области культуры, один из создателей Мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» (г. Москва);

Галина Адамович - член жюри, Режиссер документального кино, Член Белорусского Союза кинематографистов, неоднократный участник и призер Международных кинофестивалей (Беларусь, г. Минск);

Александр Тяпов – член жюри, режиссер документального кино, режиссер и актер театра, участник российских и международных фестивалей (г. Москва);

Николай Досталь – кинорежиссер, Народный артист России (г. Москва);

Дали Окропиридзе – киновед, руководитель представительства МКФ «Золотой Витязь» в Грузии, член Славянского Международного творческого объединения (Грузия);

Борис Травкин – кинооператор, Заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов РФ, призер Международных и Всероссийских кинофестивалей (г. Новосибирск).