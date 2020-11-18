Максим Ламаш победил в конкурсе молодых политологов

Максим Ламаш

Работы участников из разных стран мира оценивало экспертное жюри организаторов — журнала «Русская Политология» и НКО «Лаборатория гуманитарных проектов». Цель мероприятия — развить интеллектуальный потенциал молодых ученых и создать платформу для презентации их научных достижений.

Лучшей статьей в 2020 году была признана работа студента 4-го курса Pepperdine University (США) Максима Ламаша, посвященная американской внешней и внутренней политике в освоении космоса. В июле Максим делал доклад по этой теме на международной онлайн-конференции «Новая цифровая реальность», и его выступление высоко оценил главный редактор журнала «Русская политология» Андрей Горохов.

В своей статье молодой ученый раскрыл аспекты работы федерального агентства NASA и отметил, что внутренняя политика США в освоении космоса направлена на взаимодействие с частными компаниями, а внешняя — на сотрудничество с международными партнерами, в первую очередь, с Россией и Индией. По мнению Максима Ламаша, выбранная стратегия поможет раскрыть потенциал космической отрасли для экономики, поэтому следует ожидать от Соединенных Штатов новых инноваций в этой области.

Максим Ламаш заканчивает обучение в университете Пепердайна и всерьез увлечен политологией, психологией и философией. Он регулярно выступает на крупных отраслевых конференциях, публикует статьи в научных журналах и уже успел написать две книги, которые в настоящее время готовятся к публикации.

Максим входит в число членов экспертного совета журнала «Русская политология» Высокий научный потенциал перспективного ученого неоднократно отмечали центральные СМИ: «Коммерсантъ» и «Деловой Петербург».

Максим Ламаш — член сообщества International Association for Political Science Students, объединяющего студентов и младших преподавателей из 70 стран мира. Во время учебы политолог проходил стажировку в Стэнфордском университете, работал в офисе сенатора Поля Штрауса. После окончания учебного заведения Максим планирует изучить международное право в Law School.