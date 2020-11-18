«Без него я не могу передвигаться»: в Самаре девушка с ДЦП потеряла собаку и нарвалась на мошенников

Дарина очень надеется, что ее друг найдется Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Очень ощутимая потеря

Собака — не только друг человека, но и, в некоторых случаях, незаменимый помощник. И именно такого лишилась 10 ноября 32-летняя Дарина Устремленная — инвалид с ДЦП. Ее верный пес Бим убежал вовремя прогулки и оставил свою хозяйку в крайне тяжелом положении.

— 8 числа мы вместе с ним переехали в Прибрежный из Кошелева. 10 числа ближе к обеду хотели прогуляться пол лесу напротив дома. Мы вышли из дома позже обычного, и он так сильно тянул поводок, что я его отстегнула, — рассказывает Дарина корреспонденту «КП-Самара». — Навстречу шел какой-то класс, детей 15, с ними были бродячие собаки. В этот момент я потеряла Бима из вида и больше его не видела.

Всех, кто видел Бима, просят отозваться Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Куда делся питомец, девушка не знает. Потеря для нее очень ощутимая. Владелица его взяла с передержки около двух лет назад. После смерти матери Дарины, трехлетний Бим стал для Устремленной единственной опорой. Без него она осталась абсолютно одна. Родственники даже не помогли с переездом, который сами и инициировали в целях размена квартиры.

Неприятный звонок

Расстроившаяся Дарина стала искать поддержки в социальных сетях и выложила информацию о розыске Бима в тематические группы. Далеко не все отнеслись с пониманием. Нашлись те, кто решил поиздеваться и заработать на чужом горе.

— Вечером позвонил мужчина и сказал, что собака у него, а я должна перевести ему вознаграждение в 500 рублей, если хочу ее увидеть, — продолжает наша собеседница. — На мою просьбу сначала привезти животное, он отказал и, заявив, что я его обманула и никого он мне не привезет, бросил трубку. До этого даже угрожал убить Бима.

Пес убежал, испугавшись других животных Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По окончании этого неприятного разговора Дарина вызвала участкового и написала заявление о поисках четырехлапого. Полицейский принял обращение, посоветовал не вестись на звонки мошенников и уехал.

Надежда на людей

Больше недели о Биме нет никаких известий. Где он — никто не знает.

— Это собака-поводырь, он очень сильно помогал. Я сама его научила быть поводырем с нуля, где-то за полгода. Без него передвигаться очень сложно, и обычный бордюр на обочине дороги может стать большой проблемой, так как я не всегда в состоянии преодолеть подобные препятствия, — сетует Устремленная. — Сегодня утром рискнула выйти на поиски одна и чуть не попала под машину, упав на дороге. К сожалению, надо признать, что поисковик из меня неважный.

Биму три года, у него не самый простой характер Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Дарина просит отозваться всех, кто видел Бима или готов поспособствовать в его поисках. У него дикий характер, поймать его непросто, но одной ей точно не справиться. Желающим помочь или тем, кто владеет информацией, просьба обращаться по телефонам 89397077943 (хозяйка Бима) и 89063408260 (Елена).