«Конкурируем с финскими и германскими заводами»: одно из уникальных предприятий Самарской области поделилось секретами успеха

Это уникальное для России производство Фото: Евгения ВАСИНА

Мебельные фасады, стропильные опалубки, столешницы, пластины для декоративного оформления помещений – к созданию всех этих предметов имеет прямое отношении ООО «НОВЕЛ ГРУПП». Здесь производят фенольные пленки для ламинирования фанеры и бумажно-слоистых пластиков, которые активно применяются в производстве мебели и строительства. Пленка придает фанере необходимую прочность и водонепроницаемость.

Есть поддержка, будет и рост

Это уникальное для России производство появилось в Самарской области 10 лет назад. Как отметил генеральный директор предприятия, конкурентов в нашей стране у завода нет, соревноваться приходится с компаниями из Финляндии, Германии и Южной Кореи. Весной предприятие планировало расширяться, но для начала вступило в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Как это часто бывает, многие сотрудники были настроены немного скептически. Никто не ожидал, что без финансовых вложений, пользуясь советами сотрудников Регионального центра компетенции в сфере производительности труда Самарской области, удастся добиться таких результатов.

Упаковывают надежно Фото: Евгения ВАСИНА

- Региональный центр компетенции предоставил нам мощную теоретическую базу, используя механизмы которой мы достигли очень высоких результатов, повысили производительность труда, снизили время простоев, подтянули общую дисциплину на производстве. В частности, мы сократили время переналадки оборудования перед выпуском различных видов продукции. Средний объем производства у нас более 3,6 млн кв. метров в месяц, но в октябре мы сделали 4,1 млн кв. метров. При том же штате сотрудников у нас растет не только производительность, но и выручка, - отмечает начальник производства Алексей Кадильшин.

Под управлением экспертов Самарского Регионального центра компетенций 16 ноября на предприятии завершилось формирование образцового производственного потока. По предварительным оценкам, производительность труда на этом потоке повысилась и увеличилась выработка.

Перемены к лучшему

Изменений много. На входе в корпус предприятия появился стенд для информирования посетителей, установлен входной турникет. Теперь любой водитель, что приехал на загрузку или выгрузку, легко разберется, куда ему обратиться. Кстати, все въезды пронумеровали, чтобы экономить время. До неузнаваемости преобразился слесарный участок, теперь все инструменты на своих местах, а на стене появилась доска для заданий мастеру. Здесь же разместили стандарт рабочего места, благодаря которому пользователь всегда будет держать инструмент рассортированным, в порядке, чистым и в исправном состоянии. Это помогает оперативно обслуживать оборудование, от чего заметно сокращается время простоя.

Качество продукции проверяют в лаборатории завода Фото: Евгения ВАСИНА

На производстве нововведения кажутся совсем небольшими, но они очень важны. Например, густые добавки теперь перемешивают не руками, а специальным миксером. Замена гайки на «барашек» на болте крепления отбойника средней кромки позволило в несколько раз ускорить время установки этого самого отбойника. В цеху определили и подписали места хранения упаковочного материала. Упорядочили и тары с ингредиентами на складе.

В переходе появился стенд с информацией Фото: Евгения ВАСИНА

- Это предприятие вошло в национальный проект в марте 2020 года – в непростое время для нашей страны, но это не помешало предприятию добиться значительных успехов. 16 ноября мы закрываем пилотный проект на данном производстве с хорошими показателями: время протекания процесса и выпуска продукции уменьшилось на 10%, запасы в эквиваленте млн рублей также уменьшились на 10% и выработка составила плюс 17% к базовому показателю, - рассказывает руководитель проекта Регионального центра компетенции в сфере производительности труда Михаил Михайлов. - Мы внедрили около семи инструментов бережливого производства. Самое важно для нас то, что сотрудники сами прониклись идеей 5с и решили не останавливаться на достигнутом. Система тиражирования запущена. То, о чем мы говорили во время тренингов, будут применять и в других производственных и офисных процессах.

Стать сильнее помогут

В минувшем году Самарская область вошла в число регионов-лидеров по реализации нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас 84 предприятия Самарской области уже вошли в национальный проект - это 100% от планового показателя на этот год. Большинство их них улучшило свою производительность и повысило выручку, используя только внутренние ресурсы и опыт экспертов регионального или федерального центров компетенций повышения производительности труда. На 48 предприятиях, также как и на заводе ООО «НОВЕЛ ГРУПП», уже реализованы пилотные проекты по внедрению инструментов бережливого производства, причем на лучших из них рост производительности труда достиг 48%.

- Ваши начинания министерство промышленности и торговли Самарской области всегда поддержит, - отметил руководитель управления химической промышленности Владимир Пугаченко, вручая почетные грамоты команде за вклад в развитие отрасли и повышение производительности труда.

Руководитель управления химической промышленности Владимир Пугаченко познакомился со всеми этапами производства Фото: Евгения ВАСИНА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на предприятиях губернии - ключевой элемент опережающего экономического развития региона.

- Это важнейшая часть стратегии лидерства региона, - отмечает глава области.

О том, как стать участником национального проекта, можно узнать на сайте производительность.рф, там же можно подать заявку. Присоединиться может любое предприятие несырьевого сектора, соответствующее определенным критериям. Для участников национального проекта много плюсов - как минимум бесплатное обучение и переобучение сотрудников, а в дальнейшем каждое предприятие, которое завершило работу по национальному проекту, имеет возможность получить льготный заем под 1% на дальнейшее развитие.