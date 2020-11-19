«Путешествие в Тольятти и бесплатные лекарства»: многодетный самарец рассказал, как семья экономит во время пандемии

Семья Сазоновых в Саратове Фото: Личный архив героя публикации

Не многие могут назвать 2020 год счастливым и удачным, но только не Андрей и Анастасия Сазоновы. В их семье в феврале этого года родился сын. Влад стал третьим ребенком в семье. Как многодетные родители справились в период строгой изоляции, удалось ли вырваться в отпуск и на чем можно сэкономить, глава семьи откровенно рассказал журналистам «Комсомолки».

- Честно сказать в наши планы пандемия вмешалась не сильно. Да, девочкам пришлось реже гулять, но нам всегда есть чем занять своих детей. Они что-то мастерят из бумаги, пластилина. Признаюсь, что даже в период жестких ограничений мы все же старались выходить ненадолго из дома, чтобы подышать. Конечно, не на детские площадки и не в людные места, - рассказывает Андрей.

На прогулку всей семьей

Молодой человек работает журналистом. Как и многим специалистам его профиля Андрею в период ограничений предложили выбор: работать из дома или из офиса.

- Мы живем недалеко от моей работы, поэтому я решил, что буду работать чаще из офиса. Работать дома, мягко говоря, сложно, когда у тебя трое детей, они постоянно отвлекают.

Двойняшки Арина и Полина очень активные, могут и характер показать. Девочкам уже по два года и десять месяцев.

- У них очень быстро меняются желания. Бывает так, что одна хочет смотреть мультик про кота, другая песенку послушать. На этой почве могут быть и конфликты, но мы учим их искать компромисс, - рассказывает Андрей. - Младшему у нас 9 месяцев, и он уже сейчас очень активный. Куда более подвижный, чем в его возрасте были девочки. Его уже не оставить одного ни на минуту. А еще ему обязательно надо все потрогать, схватить, что-то порвать.

Так что на прогулку семья отправляется только в полном составе, одна Анастасия за троими просто не успеет.

- Если говорить про финансы, то ограничения пошли нам только на пользу. Вот вам отличный лайфхак как сэкономить - не ходите по кафе и ресторанам. Вместо трат на еду вне дома мы чуть больше денег внесли в ипотечный платеж, - смеется Андрей. – А если серьезно, нам очень помогли президентские выплаты семьям с детьми.

В Тольятти семье очень понравилась набережная Фото: Личный архив героя публикации

Отдыхать можно и дома

Каждое лето Андрей и Анастасия стараются отправиться в путешествие. Так, в прошлом году они всей семьей путешествовали по соседним регионам: Татарстан, Ульяновск, Башкортостан. В этом году летний отпуск пришлось провести дома.

- Куда-то ехать на отдых этим летом всей семьей мы не решились. Во-первых, Влад еще слишком маленький. Во-вторых, пандемия. Зато осенью, когда была хорошая погода, мы на пару дней отправились в Тольятти. Просто решили сменить обстановку. Вот вам второй лайфхак - вместо отпуска можно отправиться в тур выходного дня! Сызрань, Жигулевские горы - в Самарской области есть что посмотреть! А еще и соседние регионы недалеко. Всего пару часов езды на электричке.

От поездки в Тольятти семья осталась в восторге. Кстати, автоград Сазоновы выбрали неслучайно.

- Мы хотели посетить достаточно большой город, чтобы было что посмотреть и долгое время было не скучно. Кстати, в Тольятти есть отличная зона отдыха, где можно провести время на свежем воздухе, прогуляться - набережная в Комсомольском районе, - рассказывает Андрей. - Мы и гостиницу выбрали, чтобы она была на берегу Волги.

Третий лайфхак - для семей с детьми отлично подходят короткие речные прогулки. В Тольятти это направление хорошо развито. За часовую прогулку дети не успевают устать, а родители успевают отдохнуть.

Андрей отметил еще одно преимущество автограда – низкозольный общественный транспорт.

- Мы ездили погулять в зеленую зону, где установлен памятник Татищеву, посетили краеведческий и художественный музеи. Для меня они были открытием. Всем рекомендую. В Тольятти интересно не только в музее АвтоВАЗа и в парковом комплексе истории техники им. К. Г. Сахарова! – рекомендует многодетный отец. - Так получилось, что незадолго до поездки в Тольятти Арина сломала палец на ноге и мы решили взять для девочек двойную коляску, хотя им скоро будет три года. Поэтому передвигаться по городу нам было удобно только на низкозольном транспорте. Хорошо, что в Тольятти таких автобусов и троллейбусов больше, чем в Самаре. Мы могли спокойно гулять в другом районе города до позднего вечера и быть уверенными, что вернемся в гостиницу на общественном транспорте. Для многодетной семьи такси не помощник. Нужно чтобы в машине было три детских кресла, да еще и место для нас взрослых осталось. А низкопольный общественный транспорт – сказка. Без проблем заходишь с двумя колясками, оплачиваешь карточкой проезд и все отлично!

Родителям на заметку:

Сазоновы признались, экономить научились еще до пандемии. Для себя они нашли несколько секретов, которые помогают хранить семейный бюджет.

Ищите скидки

- Одно из наших важных правил - если есть свободное время, не стоит делать покупки в первом попавшемся магазине. Я всегда сравниваю цены, смотрю где какие акции, сравниваю цены в интернете. Даже сетевые магазины конкурируют друг с другом и стараются привлечь покупателей выгодными акциями. Если хотите сэкономить, лучше прогуляйтесь по магазинам и сравните цены. На различные товары разница в цене может достигать 50% и больше.

Бережное отношение

Дети еще раз напомнили молодым родителям о том, как важно бережно относиться к вещам. Ведь игрушки и одежда могут быть переданы по наследству.

- У нас игрушки и правда передаются от старших к младшему. Я уверен, что в этом нет ничего страшного. Зато экономия значительная. Одежда тоже может переходить по наследству, даже если дети разного пола, особенно это актуально пока дети совсем маленькие. Это здравая экономия. При этом мы сами некоторым знакомым передавали вещи, - отмечает глава семьи.

Экономить — выгодно! Фото: Личный архив героя публикации

Лучше оптом

Многие товары, особенно повседневного спроса, выгоднее покупать по несколько штук сразу, тогда цена единицы будет меньше. По этому принципу работают и всем известные «совместные закупки», и некоторые сетевые магазины, готовые делать скидку даже за мелкий опт. То же самое, кстати, относится и к услугам связи: например, у МТС есть специальный тариф для семей, позволяющий разделить оплаченный пакет минут, SMS и безлимитный мобильный интернет на семью до пяти человек. Если дети, как у Андрея и Анастасии, пока маленькие и не пользуются телефонами, в семейную группу можно включить родителей или друзей. В итоге связь получается примерно на треть дешевле, чем когда каждый подключается и платит по отдельности. Да еще и подписка на онлайн-кинотеатр МТС ТВ идет в подарок, а там и мультики, и кино для всей семьи.

В интернете дешевле

Кстати, вещи и игрушки Сазоновы предпочитают покупать в интернете.

- В современных магазинах представлено много брендов детской одежды. На самом деле в интернет-магазине можно найти детские вещи тех же самых брендов, что есть в городских торговых центрах, но дешевле, - отмечает Андрей. – И еще я не советую покупать детские вещи китайского или европейского производства. Первые не всегда качественные, у вторых часто откровенно завышенная стоимость. Мы отдаем предпочтение вещам и обуви российского производства. У них оптимальное соотношение цены и качества. Не все знают, что у нас в Самарской области есть отличный производитель детской обуви, в Сызрани.

Детям до трех лет лекарства бесплатно

Еще один лайфхак семьи связан с лекарствами. А вы знали, что их для детей могут предоставить бесплатно?

- Об этом мы узнали не так давно. Оказывается, в детской поликлинике многодетным семьям выдают все необходимые лекарства бесплатно. Это актуально для детей до трех лет и для детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет. Поэтому смело спрашивайте положенные вам лекарства. Мы так получали препараты от простуды, витамины и даже баночки для анализов. Примечательно, что все выданные нам лекарства были российского производства, - рассказывает Андрей.