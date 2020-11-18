Что произошло после матча Испания - Германия в Лиге наций

"Мы - испанцы" - такая надпись в твиттере сборной Испании появилась после этой победы. Фото: https://twitter.com/SeFutbol/s

Во вторник вечером, 17 ноября 2020 года, футболисты сборных Испания и Германия сразились в Лиге Наций за первое место в своей группе. Ситуация перед началом игры была интересная - немцам было достаточно и ничьей, зато "красная фурия" была согласна только на победу - особенно в том единственном турнире, который еще ни разу не выигрывала. Чем это закончилось, любители футбола, которые предпочли сну экран телевизора уже знают. Шесть безответных в ворота Нойера - это уже не история о немецких эротических фильмах, как любят говорить поклонники германской сборной.

Игра проходила в испанской Севилье и такого исхода не ожидали даже букмекеры. Голами в этом искрометном матче отметились Альваро Мората, Родриго Эрнандес, Микель Оярсабаль, а Ферран Торрес оформил хет-трик. При этом Торрес забивал и еще - просто гол не засчитали из-за офсайда. До этого он забивал за сборную только один раз.

В первом тайме игра закончилась со счетом 3:0, второй тайм принес еще три мяча.

После этой игры Испания заняла первое место в группе, набрав 11 очков и встретится либо с Украиной либо со Швейцарией: команды еще не играли из-за вспышки коронавируса у украинцев.

Команда радовалась победе

Итоги встречи подвел форвард испанской сборной Альваро Мората, который забил первый гол в игре после стандартного углового.

- Хочу пойти домой и услышать, что теперь о нас говорят критики. Всегда есть за что нас покритиковать, но мы должны выполнять свою работу. Я хотел бы увидеть, что люди говорят сейчас, после матча с командой, выигрывавшей чемпионаты Европы и мира, - отметил он.

По словам нападающего, это был лучший матч сборной при Луисе Энрике и команда хочет, чтобы так было всегда.

Сам тренер Луис Энрике радовалмя достаточно сдержанно и отметил, что такие вечера, когда все получается, бывают редко.

- С самого начала мы блестяще прессинговали. Вынуждали их играть длинными передачами. Потом отбирали мяч, точно пасовали и принимали верные решения, добились, чтобы их ведущие игроки не появлялись у ворот и заставили их страдать, - подчеркнул наставник сборной. И отметил, что у соперников был оптимальный состав, а в рядах красной фурии появились те, кто был готов лучше всего.

Также он выразил сожаление, что эту победу не смогли увидеть люди на трибунах.

Автор хет-трика, молодой игрок Манчестер Сити, Ферран Торрес тоже поделился эмоциями:

- Германия одна из лучших сборных мира сейчас, и на самом деле команда старалась в этом матче. Это мечта любого футболиста - сделать хет-трик за сборную, я не могу выразить словами, как я рад. Это удалось сделать в очень важном матче, я смог помочь команде. И у нас остается время для подготовки к Евро, - сказал игрок.

Соперники игру испанцев оценили.

- Это больно. Мы вообще не могли подойти к обороне испанцев. Они показали нам, как нужно защищаться, как играть с мячом и без него, - цитируют спортивные СМИ Тони Кросса.

- Мы все пробовали. Можно было видеть, что мы меняли расстановку, стиль игры в атаке. Но Испания сыграла невероятно. Опустошающее чувство. Думаю, это видно по моему лицу, слышно в моем голосе. Я жутко зол и жутко расстроен, - также прокомментировал результат нападающий сборной Германии Серж Гнабри.

Сдержанным был и Мануэль Нойер, для которого игра стала настоящей трагедией: шесть пропущенных мячей своеобразный антирекорд.

- Результат сильно разочаровывает, тут дело касается не только защитников, а всех игроков. Сегодня мы вместе провалили игру. Нам следовало больше подсказывать друг другу, особенно после первого пропущенного гола. Отсутствие поддержки сыграло важную роль, - подчеркнул он.

В социальных сетях после матча Испания - Германия уже пошутили, что это своеобразная месть за счет 8:0 в игре Баварии и Барселоны. В самом деле, игроков Баварии в этой игре на поле было достаточно много.

Ну а Серхио Рамос в этом матче обновил рекорд по матчам за сборную, превзошел результат Буффона и приближается к мировому рекорду.