Что произошло после матча Хорватия - Португалия в Лиге наций

Бывший одноклубники Криштиану Роналду и Лука Модрич встретились на поле. Фото: twitter.com/uefacom_ru

Вечером во вторник, 17 ноября, некоторые сборные завершили выступление в этом розыгрыше Лиги наций. В частности, закончили команды группы А3. В этом квартете сильнее всех оказались действующие чемпионы мира французы, которые отставили за спиной финалистов ЧМ-2018 хорватов и победителей первой Лиги наций португальцев, а также понизили в классе сборную Швеции.

В последнем туре, пока Франция разбиралась со Швецией, Хорватия принимала Португалию. Встреча завершилась со счетом 2:3, что позволило хорватам остаться в дивизионе А, где выступают лучшие сборные Старого света. Пропусти «шашечные» на один или два гола больше, то они бы отправились в дивизион B вместо шведов.

Хорватия могла и избежать поражения. Подопечные Златко Далича сами привезли себе гол, который лишил их ничьи. Вратарь Доминик Левакович на 90-ой минуте встречи ошибся на выходе и буквально вложил мяч в ногу Рубену Диашу. Защитник «Бенфики» не промахнулся.

Диаш оформил в этой встрече дубль, еще один гол на счету Жоау Феликса. 21-летний хавбек «Атлетико Мадрид» отличился уже в восьмой раз в последних семи играх. Семь раз он забивал за клуб, один – за сборную.

Хорваты смогли ответить португальцам дважды. Причем оба раза сделал это 26-летний полузащитник «Челси» Матео Ковачич. После матча наставник «шашечных» Златко Далич хоть и был расстроен, но отметил, что он горд руководить такой командой.

- Хочу поздравить своих парней, сегодня они действительно сыграли от всей души. Мы провели очень хороший матч, жаль, что остались без вознаграждения. Мы почти выстояли, но в итоге дорого заплатили за ошибку. Мы играли в финале чемпионата мира и уверенно вышли на Евро-2020. Знаю, что мы не слишком сильны сейчас, но такова реальность. Я не хочу жаловаться, лучше скажу, что горжусь быть главным тренером Хорватии. Я не теряю уверенности и по-прежнему мотивирован продолжать работу, несмотря на невзгоды, - приводит слова Далича сайт УЕФА.

А вот защитник Хорватии и петербургского «Зенита» Деян Ловрен не скрывал разочарования.

- Очень обидно. Мы отдали игре все силы. Наши усилия могли быть вознаграждены ничьей. Мы уже знаем результат игры в Париже [Франция - Швеция], здорово, что мы остались в дивизионе А. Но в поражении в любом случае нет ничего хорошего. Если бы Марко Рог не получил красную карточку, мы могли бы побороться за победу, - сказал Ловрен.

Лига наций УЕФА закончилась и для Хорватии, и для Португалии. Теперь команды до Евро-2020 будут играть только товарищеские матчи.